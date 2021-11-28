Почему пропустили две буквы греческого алфавита, когда называли штамм COVID-19

Еще раньше в ВОЗ решили называть новые варианты коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации по отношению к странам. Однако впервые две буквы пропустили.

Новый штамм коронавируса во Всемирной организации здравоохранения назвали Омикроном. После штамма Лямбда должен идти Ню (nu), далее – Кси (xi), но их пропустили, когда выбирали название для нового варианта COVID-19.

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Почему буквы пропустили

В ведомстве объяснили это тем, что штамм Ню очень созвучен со словом "новый" на разных языках, поэтому его легко спутать.

А Кси не использовали, потому что это обычная и распространенная фамилия в Китае.

Передовая практика агентства для обозначения болезней предлагает избегать нанесения оскорблений любому человеку, культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам,

– заявили в ВОЗ.

Следует заметить, что буквы при названии вариантов коронавируса пропустили впервые.

Какие есть еще штаммы? Альфа, Бета, Гамма, Дельта и Омикрон – варианты COVID-19, которые сейчас вызывают опасения.

Другие, такие как Лямбда, Каппа и Мю, имеют или когда-то получили менее серьезное обозначение "интересный вариант".

Что известно о новом штамме Омикрон