Как проходило исследование

В мае 2021 года в городе Гуанчжоу был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди населения, и генетический анализ показал, что все случаи заражения связаны с вариантом Дельта. Сразу после обнаружения вспышки все больные и люди, контактировавшие с ними, были помещены в изоляцию, что помогло избежать масштабной эпидемии.

Также на тему: Какие симптомы COVID-19 возникают у вакцинированных, невакцинированных и у тех, кто получил одну дозу

Эпидемиологи из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун отобрали образцы слюны 62 больных и сравнили их с образцами 63 пациентов, которые заразились во время первой волны COVID-19 в январе прошлого года.

Почему штамм Дельта такой заразный

Исследование показало, что репликация нового варианта в верхних дыхательных путях происходит значительно быстрее по сравнению с исходным штаммом.

Вирусная нагрузка в образцах зараженных Дельтой пациентов была примерно в 1 000 раз выше по сравнению с инфицированными в начале пандемии.

Это означает, что люди, заразившиеся новым вариантом, могут распространять аэрозоли с повышенной концентрацией вирусных частиц.

Также авторы исследования выяснили, что передача вируса от человека к человеку происходит на более раннем этапе по сравнению с исходным вариантом.

Кроме того, инкубационный период сократился – если при начальном варианте SARS-CoV-2 симптомы проявлялись в среднем в течение 6 дней, то Дельта "созревает" менее 4 дней.

Более 50% случаев передачи вируса в Гуанчжоу произошли в тот момент, когда у пациентов не было никаких симптомов заболевания.

Авторы исследования подчеркнули, что сейчас особенно важны соблюдение карантина в течение 14 дней после контакта с человеком с подтвержденным COVID-19 и своевременная вакцинация.



Штамм коронавируса Дельта – что стоит знать / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала