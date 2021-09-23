Патогенность штамма – главная опасность

Ученые опубликовали объяснение увеличения числа заражений коронавирусом среди детей – штамм Дельта более заразен.

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Способность Дельта к более простому распространению делает его более опасным для детей, поэтому необходимо, чтобы в школах продолжали использовать защитные маски, а также по максимум вакцинировать тех, кому это разрешено и рекомендовано,

– отметил инфекционист Хуан Дюмуа.

Большая выборка больных – выше вероятность тяжелого случая

Согласно данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельный уровень инфицирования среди детей в США в начале этого месяца превысил 250 тысяч – это больше, чем во время всплеска заболеваемости зимой.

Справка! С начала пандемии более 5 миллионов детей в США дали положительный результат на COVID-19.

По данным ВОЗ, штамм коронавируса Дельта зарегистрировали уже в более 180 странах мира, во многих из них всплеск инфекций также предусматривает увеличение госпитализаций маленьких детей и подростков.

Эксперты также отметили, что большинство случаев заболевания среди детей являются легкими, они не нуждаются в госпитализации.

Вакцинация детей разрешена

Кроме того, вакцинация против коронавируса все еще гарантирует защиту против Дельта штамма. Согласно данным CDC, среди детей от 12 лет и старше, которые имеют право на вакцинацию от COVID-19, еженедельная госпитализация в июле была в 10 раз выше для непривитых, чем для тех, кто получил прививку.

Напомним, что ВОЗ разрешила вакцинацию детей против коронавируса. В некоторых странах уже стартовала кампании по вакцинации детей против COVID-19. В Украине пока этого делать не спешат.

Какая заболеваемость коронавирусом среди детей в Украине

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 667 детей. Инфекционисты объясняют, что осложненное течение болезни среди детей случается хоть и реже, чем у взрослых, но риски есть.

Кроме того, штамм Дельта тоже циркулирует в Украине. Так, на Харьковщине у 99% госпитализированных с COVID-19 детей обнаружили этот вариант недуга.

Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" сейчас находится больная коронавирусом 5-летняя девочка. Состояние ребенка крайне тяжелое. Болезнь поразила у нее 80% легких.

Подробно Во Львове спасают 5-летнюю девочку из COVID-19, у которой поражены 80% легких