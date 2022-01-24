Почему штамм Омикрон настолько заразный

Новый штамм в рекордные сроки распространился по миру. Ученые провели первый в мире анализ молекулярной структуры Омикрона и выяснили, что именно сделало его таким заразным.

Новое исследование Омикрона

В исследовании специалисты использовали метод криоэлектронной микроскопии, который позволяет сделать самый точный структурный анализ. Авторы сосредоточились на изменениях шиповидного S-белка, посредством которого вирус проникает в клетки организма.

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Как известно, штамм Омикрон имеет 37 новых мутаций – это в 3 – 5 раз больше по сравнению с первыми вариантами. Структурный анализ показал, что несколько мутаций создают новые "солевые мостики" и водородные связи между спаечным белком и специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2 (размещаются на слизистой и легких людей).

По мнению ученых, эти факторы укрепляют аффинность связывания – способность вируса прикрепляться к клеткам. В то же время другие мутации уменьшают силу связи.

Вакцинация лучше всего защищает от Омикрона

Ученые провели ряд лабораторных экспериментов, которые подтвердили опасения других исследователей – S-белок штамма Омикрон действительно обладает повышенной способностью уклоняться от антител. В частности, по сравнению с предыдущими вариантами Омикрон показал измеренное уклонение от всех шести протестированных моноклональных антител.

Примечательно, что Омикрон в меньшей степени уклонялся от иммунитета, созданного вакцинами по сравнению с иммунитетом от естественного заражения у непривитых пациентов. Это говорит о том, что прививка остается нашей лучшей защитой,

– отметили ученые.

Основные симптомы Омикрона, на которые следует обращать внимание:

сильная заложенность носа;

боль в горле;

поднятие температуры;

боли в мышцах;

у некоторых пациентов может быть диарея и другое.

У многих людей, страдающих повторно, обоняние не исчезает.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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