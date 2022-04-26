Что можно считать кошмаром

Кошмар – это яркий жуткий сон. Он очень реалистичен и становится все более страшным с развитием сюжета. Обычно что-то в них угрожает безопасности или выживанию.

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Кошмар всегда нарушает сон и после пробуждения оставляет чувство страха, тревоги, злобы, печали или отвращения. Сердце бьется и выступает пот. Иногда эмоции настолько сильны, что уснуть снова не получается. Человек хорошо помнит детали сна и может долго их перебирать в голове.

Почему возникают кошмары

У ученых до сих пор нет единого мнения, почему мы вообще видим сны. Еще меньше известно о кошмарах. Некоторые специалисты считают, что плохие сны – часть эмоциональной реакции на страх и травму. Другие – это просто признак живого воображения.

Что может вызвать кошмары

Стресс и тревога. У кого-то провоцировать кошмары могут повседневные проблемы дома или в школе, у других – более серьезные события, например, переезд или смерть близкого человека. У людей с хроническим стрессом и тревогой может развиться кошмарное расстройство.

Травмы. Кошмары часто возникают после несчастного случая, травмы, физического или сексуального насилия, или другого травматического события. Кошмары мучают и людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Психические проблемы: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство и шизофрения.

Некоторые лекарства, например антидепрессанты, лекарства против давления, бета-блокаторы, препараты для лечения болезни Паркинсона или помогающие бросить курить.

Недосып и бессонница.

Как побороть кошмары

Обычно кошмары ничем не лечат, пока они не мешают работать в течение дня. А вот кошмарное расстройство нуждается во вмешательстве. Его лечат психотерапией или лекарством: успокаивающими, антидепрессантами, нейролептиками.