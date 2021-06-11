Почему сны могут предсказывать будущие события

Многих людей интересует, что же означают их сновидения. Кажется, ученые нашли ответ на этот вопрос.

По мнению исследователя Эрина Уэмсли из Университета Фурмана в Южной Каролине (США), сны состоят не только из ярких воспоминаний о прошлом, но и из фрагментов множества жизненных событий, которые предсказывают будущее. Это можно сравнить с прошлым пережитым опытом, который помогает нам реагировать на аналогичные ситуации в будущем.

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Существует гипотеза об "эпизодической симуляции будущего". Согласно ей, человек объединяет фрагменты различных эпизодов, через которые прошел ранее и составляет воображаемую симуляцию событий, которые еще не произошли.

Мы представляем новые доказательства того, что сны изображают функцию обработки памяти. Хотя давно известно, что они содержат в себе фрагменты прошлого опыта, наши данные предполагают, что сны предугадывают и вероятные будущие события,

– заявил доктор когнитивной нейробиологии и доцент кафедры психологии Эрин Уэмсли.

Как проводилось исследование:

48 студентов остались ночевать в лаборатории, а ученые установили картину их сна с помощью полисомнографии.

За ночь участников будили до 13 раз, чтобы они рассказали о том, что видели во время фаз засыпания, а также быстрого и медленного сна (самый длительный этап).

С утра участников попросили определить и описать, какие жизненные события послужили источником сновидений.

В общем ученые проанализировали 481 такой отчет.

Более чем четверть снов предсказывала будущее

В результате, чаще всего сны отражали пережитое и основывались на воспоминаниях (53,5% отчетов). Почти половина отчетов о сновидениях (49,7%) содержала сразу по несколько источников.

В то же время более чем четверть снов (25,7%) оказались связаны с конкретными будущими событиями. А вот более трети таких снов были дополнительно связаны с одним или несколькими конкретными воспоминаниями из прошлого (37,4% всех отчетов были о снах с событиями, которые еще не произошли).

Ученые заметили, что хотя такие сны редко реалистично изображают будущее, активация и рекомбинация фрагментов памяти, принадлежащих к будущему, могут служить частью адаптивной функции, которая помогает человеку заранее приспособиться к определенным событиям.

Во-первых, мы подтвердили, что сны не только изображают прошлые воспоминания, но и предугадывают возможные будущие события. Во-вторых, наши данные предоставляют новое описание того, как ориентированные на будущее сны одновременно рождаются из нескольких источников, используя фрагменты прошлого опыта для построения новых сценариев,

– подытожил исследователь Уэмсли.