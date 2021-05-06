Что известно о Международном дне без диет

Британка Мерри Эванс Янг, основательница международного дня без диет, признается, что ранее она стала жертвой анорексии из-за издевательств в школе. Женщине удалось преодолеть это опасное состояние и первый День без диет стал датой, которую отмечали всего чуть больше десятка женщин. Впоследствии эту инициативу поддержали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиле, Дании, Швеции и Бразилии.

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С 1998 года Международный день без диет стал проводиться совместно с International Size Acceptance Association и National Organisation for Women. Символом Международного дня без диет стала голубая лента.

Диеты не всегда помогают нам достичь желаемой потери веса

Журналистка 24 канала пообщалась с диетологом Юлианой Эргешовой, которая является членом Ассоциации диетологов Украины, о том, следует ли самостоятельно искать диеты в интернете, почему это плохо и что делать для того, чтобы похудеть и сохранить здоровье.

Многие люди мечтают похудеть быстро и сразу, поэтому решают сесть на диету. Какие диеты одобряют диетологи и почему?

Самая большая проблема в том, что все мечтают похудеть быстро и сразу. Однако люди набирают вес всегда постепенно, порой даже незаметно для себя, а похудеть решают в один момент и даже не думают о последствиях для здоровья.

Диетолог Юлиана Эргешова "Садиться на диеты – это плохо, потому что это огромный стресс для организма. Особенно, если ваш организм не обследован и неизвестно, есть ли сопутствующие заболевания. Если человек самостоятельно начинает вносить коррективы в питание, очень часто это заканчивается серьезными проблемами со здоровьем и неотложными состояниями, которые требуют госпитализации"

Каких диет вы рекомендуете придерживаться?

Следует обращаться к диетологам-врачам, а не людям, которые, скажем, прошли лишь курсы, или похудели раньше и считают, что могут помочь контролировать вес другим. Это неправильно как юридически, так и этически. Умные врачи-диетологи не рекомендуют и не одобряют никаких диет.

"Самая большая проблема в том, что все мечтают похудеть быстро и сразу" / Фото: Getty Images

Я рекомендую соблюдать все общие правила здорового питания. Как врач я оказываю небольшую коррекцию, если это касается похудения и по индивидуальным параметрам. Отмечу, существуют лечебные диеты, которые используются при различных заболеваниях. Их я так же рекомендую, но это происходит только под наблюдением врача и после обследования.

В общем, каждому человеку подойдет здоровое питание. Также в мире признана лучшая диета, характеризующая здоровое питание, – средиземноморская диета.

Почему строгие диеты опасны?

Строгие диеты опасны тем, что могут нанести непоправимый вред здоровью. У каждого человека это может быть по-разному. Зависит это от обмена веществ человека, от наличия или отсутствия сопутствующих, или хронических заболеваний, пола, возраста и других параметров.

Однако любая диета, которая исключает из рациона несколько групп продуктов (скажем, группа молочных продуктов или сложные углеводы, или белковые продукты) – это уже дефицитная диета! Она может привести, если не к критическим ситуациям, то к дефициту витаминов и микроэлементов. А это влияет на работу микроорганизмов.

Здоровый индекс массы тела – что это? Здоровый индекс массы тела (ИМТ) – это соотношение веса к квадрату роста, которое колеблется от 18.5 до 24.9. Избыточный вес – ИМТ 25 – 29.5. Ожирение, которое имеет три степени, начинается с ИМТ 30. Как вычислить ИМТ:

Пример: вес = 68 кг, Рост = 165 см (1.65 м)

Расчет: 68 ÷ (1.65 в квадрате) = 24.98

Могут ли происходить гормональные изменения на диете?

Гормональные изменения на диете происходят однозначно! Единственное, если гормональные изменения под контролем врача, ими можно управлять, а если это человек сам решает начать ограничивать себя в питании – то конечно эти изменения могут выйти из-под контроля и закончиться неудачно.

К примеру, у женщин во время строгих диет исчезают менструации. Это означает то, что у женщины прекратился менструальный цикл. Соответственно, у нее не наступает овуляция и она не может забеременеть. Очень часто из такого состояния выйти сложно, поэтому это касается не только половых гормонов. Могут пострадать и щитовидная железа, и инсулярный аппарат (поджелудочная железа).

Манипуляции с питанием могут повлиять на любые гормоны, которые есть в организме. Особенно, если человек является невежественным и некомпетентным в этом.

Диетолог Юлиана Эргешова “Нормальная динамика тела относительно потери веса для женщин и мужчин – это от 0,5 кг до 1 кг в неделю, а не 10 кг и более.”

Почему перерывы от диеты помогают в похудении?

В общем я не сторонник похудения из-за диет, а рекомендую похудение из-за здорового полноценного питания в сочетании с умеренной физической активностью.



"Перерывы в диете помогают похудению" / Фото: Getty Images

Однако перерывы в диете помогают похудению действительно. Если человек, к примеру, долго сидит на диете с резким дефицитом калорий, организм замедляет свой обмен веществ специально, чтобы выжить. Со временем может наступить эффект "весового плато" – когда человек перестал есть, но вес не меняется вовсе. Это следствие неграмотного подбора питания и диеты.

В таких случаях перерывы в диетах могут обратно восстановить достаточный уровень обмена веществ и затем снова можно снижать вес. Но, в целом, такие "качели" – колебания между строгой диетой и объеданием приводят к нарушениям в работе организма.