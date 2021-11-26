Какие именно свойства кофе изучали ученые
Прежде всего, ученые хотели определить, влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций. В исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев.
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Большая часть взрослых пьет кофе каждый день
Автор исследования Саманта Гарднер рассказала, что кофе содержит ряд биологически активных соединений, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.
Эпидемиологические исследования показывают, что кофе оказывает положительное влияние на различные состояния, включая инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона,
– подчеркнула исследовательница.
Результаты исследования доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.
Насколько кофе снизил риски когнитивных нарушений
По словам авторов, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г:
- увеличение потребления с одной до двух чашек в день потенциально снижает ухудшение когнитивных функций на 8% через 18 месяцев.
- и обеспечить снижение накоплений бета-амилоида в головном мозге на 5% за то же время.
Употребление большего количества кофе дало положительные результаты в отношении определенных областей когнитивной функции, в частности, исполнительной функции, включающей планирование, самоконтроль и внимание,
– говорится в исследовании.