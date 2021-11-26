Какие именно свойства кофе изучали ученые

Прежде всего, ученые хотели определить, влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций. В исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев.

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Большая часть взрослых пьет кофе каждый день

Автор исследования Саманта Гарднер рассказала, что кофе содержит ряд биологически активных соединений, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.

Эпидемиологические исследования показывают, что кофе оказывает положительное влияние на различные состояния, включая инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона,

– подчеркнула исследовательница.

Результаты исследования доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

Насколько кофе снизил риски когнитивных нарушений

По словам авторов, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г:

увеличение потребления с одной до двух чашек в день потенциально снижает ухудшение когнитивных функций на 8% через 18 месяцев.

и обеспечить снижение накоплений бета-амилоида в головном мозге на 5% за то же время.

Употребление большего количества кофе дало положительные результаты в отношении определенных областей когнитивной функции, в частности, исполнительной функции, включающей планирование, самоконтроль и внимание,

– говорится в исследовании.

Примечание! Исследователи не смогли различить влияние кофе с кофеином и кофе без кофеина, а также преимущества или последствия того, как он был приготовлен (метод заваривания, присутствие молока или сахара).