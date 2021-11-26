Почему старшим людям следует пить кофе

Результаты нового масштабного исследования ученых из Университета Эдит Коуэн (Австралия) подтвердили гипотезу, что употребление кофе потенциально снижает когнитивные нарушения.

Какие именно свойства кофе изучали ученые

Прежде всего, ученые хотели определить, влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций. В исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев.

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Большая часть взрослых пьет кофе каждый день

Автор исследования Саманта Гарднер рассказала, что кофе содержит ряд биологически активных соединений, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.

Эпидемиологические исследования показывают, что кофе оказывает положительное влияние на различные состояния, включая инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона,

– подчеркнула исследовательница.

Результаты исследования доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

Насколько кофе снизил риски когнитивных нарушений

По словам авторов, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г:

увеличение потребления с одной до двух чашек в день потенциально снижает ухудшение когнитивных функций на 8% через 18 месяцев.

и обеспечить снижение накоплений бета-амилоида в головном мозге на 5% за то же время.

Употребление большего количества кофе дало положительные результаты в отношении определенных областей когнитивной функции, в частности, исполнительной функции, включающей планирование, самоконтроль и внимание,

– говорится в исследовании.

Исследователи не смогли различить влияние кофе с кофеином и кофе без кофеина, а также преимущества или последствия того, как он был приготовлен (метод заваривания, присутствие молока или сахара).