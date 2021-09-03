Почему трансгендерные люди живут гораздо меньше

Трансгендерные люди чувствуют несоответствие между своим биологическим полом и гендерной идентичностью. Они могут проходить различные виды терапии для того, чтобы их тело лучше соответствовало тому, как они себя воспринимают. Одна из них – гормональное лечение.

Трансгендерные мужчины (которые были рождены с половыми признаками женщин) получают тестостерон, а трансгендерные женщины – антиандрогены и эстрогены. Такое лечение считается безопасным в краткосрочной перспективе. Но о ее долгосрочных эффектах известно мало.

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Новое исследование трансгендерных людей

Ранние исследования демонстрировали аномально высокую смертность среди трансгендерных людей, которые получают гормональную терапию. Однако изменилась ли эта тенденция в последние годы, было неизвестно. В новом исследовании ученые проанализировали данные о 2927 трансгендерных мужчинах и 1641 трансгендерной женщине.

Они проходили гормональную терапию в Амстердаме с 1972 по 2018 год. Из медицинских карточек ученые собрали информацию об этих людях: возраст при прохождении терапии, медицинскую историю, данные об образе жизни.

Повышенный риск смерти трансгендерных людей

Риск смерти у трансгендерных женщин по сравнению с цисгендернимы мужчинами (теми, которых устраивает их биологический пол) был выше в 1,8 раза, а по сравнению с цисгендернимы женщинами – в 2,8 раза.

У трансгендерных женщин был выше риск смерти, чем у цисгендерних мужчин:

от сердечно-сосудистых болезней – в 1,4 раза,

от рака легких – почти в 2 раза,

от инфекций – в 5,4 раза,

от неестественных причин – в 2,7 раза,

от самоубийства – в 3,1 раза,

причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, – почти в 15 раз.

По сравнению с цисгендернимы женщинами, у трансгендерных риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был в 2,6 раза выше, от рака легких – в 1,3 раза, от инфекций – в 8,7 раза, от неестественных причин – в 6 раз, от ВИЧ-инфекции – почти в 50 раз.

Риск смерти у трансгендерных мужчин был почти таким же, как у цисгендерних, но в 1,6 раза выше, чем у цисгендерних женщин. От неестественных причин трансгендерные мужчины умирали в 3,3 раза чаще, чем цисгендерни женщины.

Авторы исследования отметили, что большая часть значимых причин смерти трансгендерных людей, не имеет связи с гормональной терапией.

По последним социологическим исследования 47% украинцев негативно относятся к ЛГБТ сообществу. Это также может негативно влиять на продолжительность жизни этих людей из-за давления, дискриминации и даже опасности для здоровья.