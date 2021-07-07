Почему возникают трещины на пятках

Первый признак трещин – участки сухой, утолщенной кожи или мозоли на краю пятки. Когда мы ходим, жировая подушечка под пятой расширяется. Это приводит к тому, что на мозолях появляются трещины.

Также по теме: Что такое невралгия и как ее лечить

Также трещины вызывают:

  • избыточный вес или ожирение;
  • длительная ходьба, особенно по твердой поверхности;
  • обувь и сандалии с открытой пяткой – они не поддерживают жировую подушку под стопой.

Склонность к трещинам на пятках может быть связана с болезнями: сахарный диабет, гипотиреоз, атопический дерматит, псориаз.

Трещины могут быть настолько глубокими, что начинают кровоточить. Это особенно опасно у пациентов с диабетом, иногда страдают от потери чувствительности на ногах: трещины в этом случае могут привести к диабетическим язвам стопы.

Как лечат трещины на пятках

На трещины можно нанести жидкую, гелевую или спрей-повязку, чтобы уменьшить боль, защитить пятки и ускорить заживление. Если пятки сильно потрескались или нет эффекта после недели самолечения, можно обратиться к ортопеду.

Он может назначить лечение:

  • срежет твердую толстую кожу. Это выполняет только врач, не стоит делать это дома с помощью ножниц или лезвия, поскольку есть риск удалить слишком много кожи или занести инфекцию
  • сделает повязку вокруг пятки, чтобы нога двигалась меньше;
  • назначит сильные смягчающие или моющие средства, содержащие мочевину или салициловую кислоту
  • подберет стельки, шпоры-накладки или шпоры-чашки, чтобы перераспределить вес и предотвратить расширение жировой подушечки в сторону;
  • применит специальный клей, который скрепляет края потрескавшейся кожи, чтобы она могла зажить.