Почему трескаются пятки и как это лечить

Трещина на пятках – распространенная проблема стопы. В большинстве случаев она вызывает только дискомфорт физический и косметический, однако, когда трещины становятся глубокими, стояние, ходьба или любое давление на пятку может быть очень болезненным

Почему возникают трещины на пятках

Первый признак трещин – участки сухой, утолщенной кожи или мозоли на краю пятки. Когда мы ходим, жировая подушечка под пятой расширяется. Это приводит к тому, что на мозолях появляются трещины.

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Также трещины вызывают:

избыточный вес или ожирение;

длительная ходьба, особенно по твердой поверхности;

обувь и сандалии с открытой пяткой – они не поддерживают жировую подушку под стопой.

Склонность к трещинам на пятках может быть связана с болезнями: сахарный диабет, гипотиреоз, атопический дерматит, псориаз.

Трещины могут быть настолько глубокими, что начинают кровоточить. Это особенно опасно у пациентов с диабетом, иногда страдают от потери чувствительности на ногах: трещины в этом случае могут привести к диабетическим язвам стопы.

Как лечат трещины на пятках

На трещины можно нанести жидкую, гелевую или спрей-повязку, чтобы уменьшить боль, защитить пятки и ускорить заживление. Если пятки сильно потрескались или нет эффекта после недели самолечения, можно обратиться к ортопеду.

Он может назначить лечение: