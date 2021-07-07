Почему трескаются пятки и как это лечить
Источник:Dermnet
Трещина на пятках – распространенная проблема стопы. В большинстве случаев она вызывает только дискомфорт физический и косметический, однако, когда трещины становятся глубокими, стояние, ходьба или любое давление на пятку может быть очень болезненным
Почему возникают трещины на пятках
Первый признак трещин – участки сухой, утолщенной кожи или мозоли на краю пятки. Когда мы ходим, жировая подушечка под пятой расширяется. Это приводит к тому, что на мозолях появляются трещины.
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Также трещины вызывают:
- избыточный вес или ожирение;
- длительная ходьба, особенно по твердой поверхности;
- обувь и сандалии с открытой пяткой – они не поддерживают жировую подушку под стопой.
Склонность к трещинам на пятках может быть связана с болезнями: сахарный диабет, гипотиреоз, атопический дерматит, псориаз.
Трещины могут быть настолько глубокими, что начинают кровоточить. Это особенно опасно у пациентов с диабетом, иногда страдают от потери чувствительности на ногах: трещины в этом случае могут привести к диабетическим язвам стопы.
Как лечат трещины на пятках
На трещины можно нанести жидкую, гелевую или спрей-повязку, чтобы уменьшить боль, защитить пятки и ускорить заживление. Если пятки сильно потрескались или нет эффекта после недели самолечения, можно обратиться к ортопеду.
Он может назначить лечение:
- срежет твердую толстую кожу. Это выполняет только врач, не стоит делать это дома с помощью ножниц или лезвия, поскольку есть риск удалить слишком много кожи или занести инфекцию
- сделает повязку вокруг пятки, чтобы нога двигалась меньше;
- назначит сильные смягчающие или моющие средства, содержащие мочевину или салициловую кислоту
- подберет стельки, шпоры-накладки или шпоры-чашки, чтобы перераспределить вес и предотвратить расширение жировой подушечки в сторону;
- применит специальный клей, который скрепляет края потрескавшейся кожи, чтобы она могла зажить.