Ученые из Университета медицины и медицинских наук RCSI определили, как и почему у некоторых людей, больных коронавирусом, происходит опасный тромбоз. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

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ADAMTS13 – ключ разгадки

Ученые проанализировали образцы крови, взятые у пациентов с коронавирусом, которые лежали в отделении интенсивной терапии и обнаружили, что между молекулой, которая вызывает свертывание и белком-регулятором ADAMTS13, серьезно нарушен баланс именно у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В сравнении с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были более высокие уровни молекул VWF, которые способствуют свертыванию, и низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови.

Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые вызвали снижение ADAMTS13.

Наша работа помогает понять механизмы, которые вызывают тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения,

– отметили авторы исследования.

Впрочем, отметили, что им нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой метод лечения этой проблемы будет эффективным.

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