Почему у больных COVID-19 образуются тромбы: ученые нашли причину

У 39 человек из миллиона инфицированных COVID-19 образуются опасные для жизни тромбы – сгустки в крови являются частой причиной смерти пациентов.

Ученые из Университета медицины и медицинских наук RCSI определили, как и почему у некоторых людей, больных коронавирусом, происходит опасный тромбоз. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Актуально Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

ADAMTS13 – ключ разгадки

Ученые проанализировали образцы крови, взятые у пациентов с коронавирусом, которые лежали в отделении интенсивной терапии и обнаружили, что между молекулой, которая вызывает свертывание и белком-регулятором ADAMTS13, серьезно нарушен баланс именно у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В сравнении с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были более высокие уровни молекул VWF, которые способствуют свертыванию, и низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови.

Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые вызвали снижение ADAMTS13.

Наша работа помогает понять механизмы, которые вызывают тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения,

– отметили авторы исследования.

Впрочем, отметили, что им нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой метод лечения этой проблемы будет эффективным.