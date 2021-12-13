Девять из десяти смертей против COVID-19 приходятся на страны с высоким процентом ожирения, а среди факторов повышенного риска избыточный вес занимает второе место после пожилого возраста. У таких людей в 7 раз повышен риск тяжелого течения болезни и потребность в интенсивной терапии.

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Почему ожирение вызывает осложнения при COVID-19

Ученые называют разные причины: от проблем, вызванных сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью), до плохой вентиляции легких из-за слишком интенсивного давления брюшного жира на диафрагму. Но исследователи все больше убеждаются, что уязвимость полных пациентов связана с ожирением.

Новая причина

Авторы новой работы допустили, почему люди с ожирением тяжелее болеют и чаще умирают от коронавируса. Группа американских ученых определила, как SARS-CoV-2 взаимодействует с жировыми клетками. Исследователи изучили жировые ткани некоторых пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили, что частицы нового коронавируса содержатся в жирах, которые окружают органы.

Также ученые собрали жировые ткани после бариатрических операций (сделок по снижению веса) и экспериментировали с тем, как эти ткани будут взаимодействовать с коронавирусом. Оказалось, что жировые клетки могут быть инфицированы этим вирусом, а они могут развить воспаление.

Иммунные клетки в жировых тканях, тоже уязвимы к SARS-CoV-2, они даже вызвали более интенсивную иммунную реакцию. Возможно, коронавирус делает жировые ткани своего рода резервуаром, в котором он скрывается от иммунной системы, считают авторы нового исследования.

Обратите внимание! Ранее исследование показало, что в Украине с ожирением живет каждый четвертый, а 59% имеют лишний вес. Согласно исследованию STEPS, в Украине в 2019 году только две пятых (39,6%) населения имели нормальный вес.