Рак легких – ведущая причина онкологической смертности. В 10–25% случаев эта опухоль развивается у некурящих происходит это у них в более молодом возрасте, чем у курильщиков.

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Известно, что на риск рака легкого влияют такие факторы, как пассивное курение, воздействие радона и асбеста, болезни легких. Однако ученые считают, что их влияние не может объяснить такую распространенность болезни.

Новое исследование рака легких

В новом исследовании ученые провели секвенирование генома раковых и нормальных тканей 232 некурящих пациентов с несколькими типами рака легких.

Авторы исследования сначала проверили раковый геном на наличие способных приводить к онкологическим заболеваниям известных мутаций, которые развиваются в результате окислительного стресса и действия канцерогенов. Ученые обнаружили, что известные онкогенные мутации не объясняют некоторые случаи рака.

Почему рак легких возникает у некурящих

Выяснилось, что у некурящих мутации, вызывающие рак, обычно связаны с эндогенным повреждением генов, то есть с воздействием различных процессов, происходящих в организме. Даже у людей, на которых повлияло пассивное курение, не было мутаций, связанных с прямым действием табачного дыма.

Типы рака легких у некурящих

Анализ генома также выявил три новых подтипа рака легких у некурящих. Ученые дали им музыкальные названия в зависимости от количества мутаций:

"Пиано" (вариант с наименьшим количеством мутаций, с очень медленным ростом);

"Меццо-форте" (мутации сочетаются с хромосомными изменениями, растет относительно быстро);

"Форте" (характеризуется удвоением генома и быстрым ростом).

Ученые считают, что обнаружение новых подтипов рака приведет к разработке индивидуальных подходов к их лечению и профилактике.

В недавнем исследовании ученые установили, что в сравнении с теми, кто продолжал курить, у тех, кто бросил, средняя продолжительность выживания была на 21,6 месяца длиннее (6,6 года против 4,8 года). У бывших курильщиков были более высокие шансы прожить пять лет, у них был более долгий период жизни без прогрессирования болезни. Такие эффекты наблюдались, независимо от стадии рака и интенсивности курения.