Почему у Омикрона более легкое течение

Это не первое исследование, которое подтвердило устойчивость Омикрона к антителам и иммунному ответу, который формируют вакцины. Теперь ученые показали, что у этого варианта коронавируса есть слабое место.

Интерфероновый ответ

Группа исследователей из Кентского университета и Университета Гете обнаружила две причины, которые объясняют более легкое течение COVID-19 при инфицировании штаммом Омикрон, чем при заражении другими штаммами.

Внимание Бустеры, какими вакцинами повышают защиту CoronaVac против Омикрона

Омикрон менее эффективен в блокировании механизма клеточной защиты от вирусов – так называемого "интерферонового ответа",

– говорится в сообщении ученых.

Это основная причина, почему Омикрон имеет более легкое течение, чем, например, вариант Дельта.

Дальнейшее исследование клеточных культур показало, что Омикрон остается чувствительным к восьми важнейшим противовирусным препаратам и экспериментальным лекарствам, которые исследуют в настоящее время.

Лекарства действуют против Омикрона

В частности, авторы изучали ответ на: рибавирин, ремдесивир, фавипиравир, нафомостат, камостат, апротинин, а также EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

Эти результаты показали обнадеживающие доказательства, что доступные противовирусные препараты все еще эффективны против штамма Омикрон,

– подытожил соавтор работы Йиндрих Чинатль.

Ученые исследовали,. Так, бустерная доза мРНК-вакцины от Pfizer-Biontech повысила уровень антител больше – в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.

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Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала