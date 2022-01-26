Почему у Омикрона более легкое течение
Источник:Goethe-University
Это не первое исследование, которое подтвердило устойчивость Омикрона к антителам и иммунному ответу, который формируют вакцины. Теперь ученые показали, что у этого варианта коронавируса есть слабое место.
Интерфероновый ответ
Группа исследователей из Кентского университета и Университета Гете обнаружила две причины, которые объясняют более легкое течение COVID-19 при инфицировании штаммом Омикрон, чем при заражении другими штаммами.
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Омикрон менее эффективен в блокировании механизма клеточной защиты от вирусов – так называемого "интерферонового ответа",
– говорится в сообщении ученых.
Это основная причина, почему Омикрон имеет более легкое течение, чем, например, вариант Дельта.
Дальнейшее исследование клеточных культур показало, что Омикрон остается чувствительным к восьми важнейшим противовирусным препаратам и экспериментальным лекарствам, которые исследуют в настоящее время.
Лекарства действуют против Омикрона
В частности, авторы изучали ответ на: рибавирин, ремдесивир, фавипиравир, нафомостат, камостат, апротинин, а также EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).
Эти результаты показали обнадеживающие доказательства, что доступные противовирусные препараты все еще эффективны против штамма Омикрон,
– подытожил соавтор работы Йиндрих Чинатль.
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