Почему у пожилых людей ухудшается память: нашли новый механизм

Проблемы с запоминанием у пожилых людей связаны с тем, что их мозг плохо справляется с потоком информации и слишком "перегружается".

Новое исследование памяти

Нарушение памяти у пожилых людей обычно связано с возрастными изменениями организма – с физиологическими изменениями центральной нервной системы, симптомами различных заболеваний головного мозга или другими причинами.

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Канадские ученые решили выяснить, как работает память у пожилых и в чем ее основные особенности. Исследования и наблюдения велись более 20 лет.

Механизм ухудшения памяти у пожилых людей

Ученые утверждают, что пожилые люди сохраняют слишком много знаний в своем мозге, и это приводит к "загромождению" воспоминаний. В результате у пожилых людей, в отличие от молодых, возникают проблемы с запоминанием какой-то конкретной информации.

В обычной жизни люди подавляют часть поступающей информации, если она не относится к важной текущей задаче. Например, когда мы управляем машиной, мы полностью сосредотачиваемся на дороге, не слишком отвлекаясь на пейзаж. Ученые установили, что с возрастом человеку сложнее блокировать подобные информационные потоки, и его память просто перегружается и хуже работает.

Ученые утверждают, что люди испытывают трудности, когда пытаются вспомнить какую-то конкретную деталь. Потому что в их мозгу эта деталь связана с множеством других схожих деталей.

Ученые подчеркивают, что хотя наблюдаемое явление может приводить к проблемам с памятью, с другой стороны, оно же может приносить и пользу для человека — например, позволит принимать более взвешенные решения и делать более осмысленные выводы.