Почему у владельцев автомобилей более высокий риск рака

Ученые надеялись, что обнаруженный ранее в составе пены сидений автомобиля канцероген удаляется при регулярной чистке салона. Оказалось, что это не так.

Опасные кресла

Еще в прошлом году американские ученые обнаружили, что чем дольше человек находится в автомобиле, тем сильнее он подвергается воздействию канцерогена под названием "хлорированный трис" или TDCIPP.

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Это химическое вещество используется при производстве пенополиуретанов для автомобильных кресел и оказывает негативное влияние на здоровье человека, в том числе способствует развитию онкологических заболеваний. Если человек каждый день пользуется машиной и проводит много времени за рулем, он серьезно рискует.

Эксперты считают, что TDCIPP со временем вытесняется из пены кресел и попадает на различные поверхности автомобиля. Поэтому они продолжили исследование и предположили, что регулярная уборка в машине могла бы снизить влияние этого канцерогена на человека.

Новое исследование

Для нового эксперимента ученые выбрали около 50 активных автомобилистов и разделили участников на четыре группы. В течение двух недель одна группа вообще не вытирала пыль в своих машинах, другая делала это каждый день, а две другие группы убирали в автомобиле только одну из двух недель.

Всем участникам были выданы силиконовые браслеты, которые они должны были носить в течение периода тестирования. Дело в том, что молекулярная структура силикона идеальна для улавливания таких веществ, как хлорированный трис.

Но исследование не подтвердило гипотезу ученых – регулярное протирание пыли никак не влияло на концентрацию канцерогена в браслетах. Во всех группах она оказалась примерно одинаковой. Ученые не сомневаются, что TDCIPP прикрепляется к пыли, но теперь не исключают, что это не основополагающий путь передачи канцерогена человеку. Люди могут просто вдыхать соединение.

Что делать

Помимо политических решений, которые помогут заменить хлорированный трис более безопасным веществом, автолюбителям нужно носить маску в машине. Она не только защитит от коронавируса, но и поможет избежать вдыхания канцерогена, отмечают эксперты.