Только за минувшие сутки, 25 октября, в России диагностировали еще 37 930 больных коронавирусом. Глава Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец заявил в интервью 24 каналу, что именно поэтому Украине следует закрыть границы с РФ.

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Так, по его словам, на период карантина Украина должна закрыть все перевозки и переезды людей любым транспортом из России.

Просто запрет на период красной зоны, потому что это одна из стран с большим риском к COVID-19. И это был бы хороший и политический "плевок", а также целесообразно обоснованный как определенный предохранитель,

– добавил врач.

Ограничения в России

Из-за роста заболеваемости Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Из-за празднования в России Дня народного единства фактически нерабочими будут только 3 дня – с 1 по 3 ноября. В этот период будут открыты аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявил, что на фоне появления более агрессивных штаммов коронавируса и низких темпов вакцинации в России заболеет большее количество людей.

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Смертность самая высокая в Европе

Согласно данным Оперштаба, общее количество умерших от коронавируса в России возросло до 232 775. Но, согласно данным Росстата, умерших гораздо больше – более 365 тысяч.

Россия находится на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. По общему количеству выявленных случаев инфицирования страна уступает только Великобритании.