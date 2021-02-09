Почему Украина так поздно начинает вакцинацию против коронавируса: оправдание Степанова
Украина отстает во внедрении вакцинации. Пока в Израиле уже сделали прививки 2/3 населения страны, наше правительство все еще ведет переговоры о поставках и просит у ЕС остатки вакцин.
Источник:24 канал
Почему так произошло, попытался объяснить министр здравоохранения Максим Степанов в интервью для сайта "Гордон".
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Почему Украина так поздно начнет вакцинацию
По его словам, все идет по плану и вакцинация начнется в те сроки, о которых говорили еще в сентябре.
Отметим, что в Японии за все время заболело лишь 407 тысяч человек, хотя население страны в три раза больше, чем в Украине (127 миллионов). А в Южной Корее вообще только 81 тысяча больных – это в 16 раз меньше, чем в Украине (1,3 миллиона больных), хотя население страны тоже значительно больше.
В мире огромный дефицит вакцин, потому что ограниченное количество производителей. Мы, я считаю, не упустили ни одного дня с точки зрения обращения к этим производителям. Даты, которые нам изначально давали по поставке, – третий-четвертый квартал 2021 года. Нас такое, естественно, не устраивает,
– пояснил Степанов.
Напомним, что глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса. Он обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупки" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.
Жамадилов подчеркнул, что Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле 1 дозы препарата. Он также подчеркнул, что если бы не действия Минздрава, еще в январе Украина могла бы иметь 2 контракта о закупке 2 различных вакцин.
С этими словами министра нельзя не согласиться. Его министерство имеет большой опыт в скандальном деле.
Вакцинация в Украине: что известно
- Вакцинация в Украине начнется 15 февраля, однако возможны задержки.
- Будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- До конца февраля планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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