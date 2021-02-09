Украина отстает во внедрении вакцинации. Пока в Израиле уже сделали прививки 2/3 населения страны, наше правительство все еще ведет переговоры о поставках и просит у ЕС остатки вакцин.

Почему так произошло, попытался объяснить министр здравоохранения Максим Степанов в интервью для сайта "Гордон".

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Почему Украина так поздно начнет вакцинацию

По его словам, все идет по плану и вакцинация начнется в те сроки, о которых говорили еще в сентябре.

Максим Степанов “Когда мы говорим о богатых развитых странах, смотрим не только на ЕС. Вы знаете, например, что Япония не начинает вакцинацию. Там собираются начать в последнюю неделю февраля и с 10 тысяч добровольцев среди медицинских работников. Также вакцинацию не начинала Южная Корея. Это очень развитые страны, и они не спешат”.

Отметим, что в Японии за все время заболело лишь 407 тысяч человек, хотя население страны в три раза больше, чем в Украине (127 миллионов). А в Южной Корее вообще только 81 тысяча больных – это в 16 раз меньше, чем в Украине (1,3 миллиона больных), хотя население страны тоже значительно больше.

В мире огромный дефицит вакцин, потому что ограниченное количество производителей. Мы, я считаю, не упустили ни одного дня с точки зрения обращения к этим производителям. Даты, которые нам изначально давали по поставке, – третий-четвертый квартал 2021 года. Нас такое, естественно, не устраивает,

– пояснил Степанов.

Напомним, что глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса. Он обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупки" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.

Жамадилов подчеркнул, что Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле 1 дозы препарата. Он также подчеркнул, что если бы не действия Минздрава, еще в январе Украина могла бы иметь 2 контракта о закупке 2 различных вакцин.

Максим Степанов “Возьмите любую компанию с мировым именем – у нее нет проблем с реализацией вакцин, у нее не болит голова, кому продать свой товар. Там дорожат своим именем. И вот выбор: продать в одну страну и жить спокойно или продать в такую страну, где они точно попадут в скандал”.

С этими словами министра нельзя не согласиться. Его министерство имеет большой опыт в скандальном деле.

Вакцинация в Украине: что известно



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала