Почему украинцам не стоит спешить платно вакцинироваться против COVID-19: Ляшко назвал причину
Виктор Ляшко посоветовал украинцам не делать платную прививку против COVID-19 на первых этапах вакцинации. Он убежден, что государство сможет само обеспечить ею всех желающих.
Минздрав заинтересован бесплатно вакцинировать против коронавируса все население Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель главы ведомства Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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Главный санврач страны заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы все украинцы в возрасте от 18 лет могли бесплатно получить 2 дозы вакцины против COVID-19.
Он добавил, что всех вакцинированных граждан будут заносить в электронную систему охраны здоровья. И когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, то украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.
Вакцинация в Украине: что известно
- По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Но если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.
- Украина ожидает поставок вакцины против COVID-19 уже в феврале. Первая партия вакцин в размере 8 миллионов доз должна поступить в рамках глобальной инициативы COVAX. Поскольку препарат двухвалентный, его хватит на 4 миллиона человек.
- В первую очередь прививки будут делать людям из группы риска – медикам, людям пожилого возраста и людям с хроническими болезнями.
- Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что шансы появления вакцины от Pfizer и BioNTech на украинском рынке – нулевые. Количество вакцин ограничено, а у самой компании все раскуплено задолго наперед.
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