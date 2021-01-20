Виктор Ляшко посоветовал украинцам не делать платную прививку против COVID-19 на первых этапах вакцинации. Он убежден, что государство сможет само обеспечить ею всех желающих.

Минздрав заинтересован бесплатно вакцинировать против коронавируса все население Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель главы ведомства Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Главный санврач страны заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы все украинцы в возрасте от 18 лет могли бесплатно получить 2 дозы вакцины против COVID-19.

Виктор Ляшко “Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свой счет, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт”.

Он добавил, что всех вакцинированных граждан будут заносить в электронную систему охраны здоровья. И когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, то украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

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