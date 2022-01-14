Журналисты 24 канала спросили у людей, которые пришли в Центр вакцинации, почему они решили сделать третью прививку.

Внимание Невакцинированные против COVID-19 в Украине умирают в 10 раз чаще, – Ляшко

Это логично, следить за своим здоровьем, – Наталья, 33 года

По словам Натальи, они с мужем сделали прививки против COVID-19, как только появились первые пункты вакцинации, полгода назад, потому что волнуются о своем здоровье. А по опыту знакомых, которые заразились уже после вакцинации, протекание болезни был значительно легче.

Сейчас мы решили не менять тенденцию. И как только сообщили, что бустерная вакцинация началась, мы записались. Потому, что это логично! Следить за здоровьем это логично,

– заметила Наталья.

Александр рассказал, что кроме заботы о себе, необходимость бустерной прививки обусловлена командировкой в страну, где CoronaVac не признают.

Справка! Бустерная доза мРНК-вакцинами, то есть Moderna или Comirnaty от Pfizer, позволяет путешествовать в те страны, где приняты эти вакцины, даже если предыдущие две дозы – китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech.

На вопрос – есть ли в кругу знакомых, люди, которые не хотят делать прививки, утвердительный ответ. Однако, Наталья призвала украинцев быть критическими.

Если проводить разговоры и объяснять, что вакцина – это не чипирование, никаких негативных последствий после прививки нет. Риски от вакцины минимальны, а вот риски заболеть COVID-19 – реальные, и получить последствия после болезни также реально. Поэтому всем советую вакцинироваться, и если есть возможность получить бустерную дозу – не медлить,

– добавила Наталья.

Информационная гигиена нужна, – Ольга, 34 года

Ни для кого не секрет, что наша власть провалила эту кампанию с самого начала. И второе, это информационная политика агрессора – России. Война идет по всем фронтам,

– подчеркнула Ольга, которая пришла получить бустерную дозу вакцины.

Женщина призвала людей "научиться думать, соблюдать информационную гигиену, читать международные СМИ и говорить с врачами, потому что правильная информация прежде всего идет от профессионалов, от врачей".

Справка! Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой. Поэтому, если вы вакцинировались летом, уже можете записаться на прививки. Для этого достаточно позвонить в пункт или центр массовой вакцинации.



Также записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы, либо обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление. Внимание Бустерная вакцинация против COVID-19: как получить, что будет с сертификатом и кому она нужна Почему стоит сделать третью прививку Бустерная вакцинация продлевает срок действия COVID-сертификата. В частности, прививка мРНК-вакцинами позволит вакцинированным CoronaVac путешествовать в ЕС.

Две дозы COVID-вакцины не обеспечивают достаточной защиты против мутированных вариантов коронавируса, в частности против Дельты и Омикрона.

Так, вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но все еще защищает против осложненного течения COVID-19.

Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала

Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала