Журналисты 24 канала спросили у людей, которые пришли в Центр вакцинации, почему они решили сделать третью прививку.
Внимание Невакцинированные против COVID-19 в Украине умирают в 10 раз чаще, – Ляшко
Это логично, следить за своим здоровьем, – Наталья, 33 года
По словам Натальи, они с мужем сделали прививки против COVID-19, как только появились первые пункты вакцинации, полгода назад, потому что волнуются о своем здоровье. А по опыту знакомых, которые заразились уже после вакцинации, протекание болезни был значительно легче.
Сейчас мы решили не менять тенденцию. И как только сообщили, что бустерная вакцинация началась, мы записались. Потому, что это логично! Следить за здоровьем это логично,
– заметила Наталья.
Александр рассказал, что кроме заботы о себе, необходимость бустерной прививки обусловлена командировкой в страну, где CoronaVac не признают.
На вопрос – есть ли в кругу знакомых, люди, которые не хотят делать прививки, утвердительный ответ. Однако, Наталья призвала украинцев быть критическими.
Если проводить разговоры и объяснять, что вакцина – это не чипирование, никаких негативных последствий после прививки нет. Риски от вакцины минимальны, а вот риски заболеть COVID-19 – реальные, и получить последствия после болезни также реально. Поэтому всем советую вакцинироваться, и если есть возможность получить бустерную дозу – не медлить,
– добавила Наталья.
Информационная гигиена нужна, – Ольга, 34 года
Ни для кого не секрет, что наша власть провалила эту кампанию с самого начала. И второе, это информационная политика агрессора – России. Война идет по всем фронтам,
– подчеркнула Ольга, которая пришла получить бустерную дозу вакцины.
Женщина призвала людей "научиться думать, соблюдать информационную гигиену, читать международные СМИ и говорить с врачами, потому что правильная информация прежде всего идет от профессионалов, от врачей".
Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала
Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала