Смертность от коронавируса
Врач-анестезиолог Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца объяснил, от чего зависит уровень смертности.
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По его словам, это напрямую зависит от уровня вакцинации населения. А прививка значительно снижает уровень госпитализаций и смертности.
Если посмотреть статистику Израиля или ведущих европейских стран, где более 60% вакцинированного населения, то количество летальных исходов там значительно ниже, чем в Украине,
– отметил Дубров.
Причина – вакцинация
К тому же, как он отметил, в первые две волны COVID-19 уровень летальности почти не отличался от экономически развитых стран. Это свидетельствует об опыте наших врачей.
"Да, такая разница в количестве летальных исходов объясняется лишь уровнем вакцинации", – отметил врач.
И добавил, что в целом у нас полностью вакцинировано менее 30% граждан.
Также медик привел в пример Великобританию. Она уже много недель в списке лидеров по уровню заболеваемости, однако имеет низкий уровень смертности. Этого помогла достичь кампания по вакцинации.
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Источник: Минздрав
- Против коронавируса уже вакцинировались по крайней мере одной дозой более 13 миллионов жителей Украины. Полный курс прививок, то есть получили 2 дозы COVID-вакцины, прошли более 10 миллионов.
- Так, за сутки 23 ноября в Украине 286 121 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.
- В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.