Почему в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19: ответ врача

Украина находится на 6 месте в мире по количеству больных коронавирусом. Показатель смертности тоже является одним из самых высоких.

Смертность от коронавируса

Врач-анестезиолог Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца объяснил, от чего зависит уровень смертности.

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По его словам, это напрямую зависит от уровня вакцинации населения. А прививка значительно снижает уровень госпитализаций и смертности.

Если посмотреть статистику Израиля или ведущих европейских стран, где более 60% вакцинированного населения, то количество летальных исходов там значительно ниже, чем в Украине,

– отметил Дубров.

Причина – вакцинация

К тому же, как он отметил, в первые две волны COVID-19 уровень летальности почти не отличался от экономически развитых стран. Это свидетельствует об опыте наших врачей.

"Да, такая разница в количестве летальных исходов объясняется лишь уровнем вакцинации", – отметил врач.

И добавил, что в целом у нас полностью вакцинировано менее 30% граждан.

Также медик привел в пример Великобританию. Она уже много недель в списке лидеров по уровню заболеваемости, однако имеет низкий уровень смертности. Этого помогла достичь кампания по вакцинации.

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Источник: Минздрав