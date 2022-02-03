Дело в том, что сейчас мы не достигли достаточного уровня вакцинации населения. Об этом рассказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

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По его словам, вакцинация остается очень важным фактором для того, чтобы люди болели гораздо легче. Впрочем, в мире по-прежнему остается большое количество непривитых людей – они являются потенциальным источником возникновения новых вариантов.

Что касается карантинных ограничений, то Украина пока не может себе позволить отказаться от них, как это делают некоторые страны. Например, Великобритания, где уже провакцинировано почти все население,

– отметил Комиссаренко.

Справка. Великобритания провела одну из самых успешных кампаний вакцинации. Тогда как у нас еще даже половина населения не получила 2 прививки. Однако мы выполнили требование ВОЗ и провакцинировали 40% населения.

Новые штаммы: убережет ли вакцинация

На примере Великобритании специалист пояснил: у них прошла очень сильная волна Омикрона – сравнительно быстро пошло на спад инфицирование и, соответственно, нагрузка на их национальную систему здравоохранения.

"То есть теперь Великобритания может себе позволить снимать часть карантинных ограничений", – добавил он.

Поэтому вакцинация остается самым эффективным средством в борьбе с вирусом.

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Сейчас же в Украине циркулируют остатки варианта Дельта и более заразный штамм Омикрон. К ним добавился еще и грипп.

Новые варианты появляются в организме невакцинированных людей или у тех, кто долго болеет. Впрочем, этот вирус показал, что он проходит достаточно быстро,

– подчеркнул Комиссаренко.

Поэтому если в мире успеют провакцинировать все население, прежде чем появится какой-либо новый вариант, то теоретически возможно, что мы в определенной степени сможем преодолеть вирус.

Карантин в Украине: главное

В конце января – начале февраля в Украине стремительно выросло количество заболевших коронавирусом. Пока что большинство регионов – "оранжевые".

Сейчас в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области. Однако вскоре красная зона может расшириться аж на 9 областей.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 2 февраля / инфографика 24 канала, данные Минздрава