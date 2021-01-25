Почему усиленный карантин нужно ввести снова: ответ врача-иммунолога
Украина еще не исчерпала потенциал пандемического подъема. Сейчас в государстве примерно 500 летальных исходов на миллион жителей, а страны, в которых вторая волна коронавируса идет на спад – достигли уровня более чем в 1,5 летальных исходов.
Источник: 24 канал
Украина прошла только часть пути, который необходим для снижения количества случаев COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук и врач-иммунолог Андрей Волянский.
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Он отметил, что значительное снижение количества инфицированных и летальных исходов в течение месяца благодаря зимним праздникам и локдауну – это положительный результат. Однако врач подчеркнул, что сейчас нужно обратить внимание на то, что в ближайшее время будет ухудшение ситуации.
"Это (усиленный карантин – 24 канал) мощный инструмент, но мы не можем им воспользоваться еще раз в ближайшее время и в этом я вижу риск", – сказал доктор медицинских наук.
Врач-иммунолог добавил, что в случае того, если в ближайшие недели в стране будет 300 – 400 летальных случаев за сутки – нужно еще раз применить усиленный карантин, чтобы сбить так называемый высокий градус пандемической волны.
Коллективный иммунитет
В ближайшие месяцы Украина получит коллективный иммунитет благодаря не вакцинации, а инфицированию, рассказал Андрей Волянский.
Можно предположить, что уже примерно 30% населения было инфицировано, к маю это может увеличиться до 50%,
– сказал врач-иммунолог.
По его словам, тогда соответствующие данные можно будет считать защитным барьером, ведь заболеваемость в таком случае резко идет на спад.
Волянский добавил, что количество вакцины, которую Украина ожидает получать в ближайшее время – меньше, чем миллион доз, хватит примерно на 300 тысяч граждан по 2 дозы.
Он подчеркнул, что из-за того, что Украина в ближайшее время не получит вакцины – нужно защищать людей из группы риска, чтобы спасти их жизни.
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