Он пояснил, что не во всех странах вакцинируют всех желающих. Например, в Великобритании это делают в первую очередь людям из групп риска.

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Первая фаза вакцинации

Так, сейчас в Соединенном Королевстве завершена первая фаза вакцинальной кампании, в рамках которой инъекцию получили люди старше 50 лет, жители и сотрудники домов престарелых, медицинские работники, клинически уязвимые пациенты и люди с плохим состоянием здоровья, а также те, кто о них заботится.

На эти группы приходилось 99% смертей от коронавируса в Великобритании. Цифры, которые распространяют противники прививок этот факт почему-то не учитывают. В результате сравнивают несравненное: здоровых молодых людей и больных, стариков плюс больных стариков,

– отметил биолог.

Снижение смертности

Теперь на эти группы приходится меньше смертей благодаря вакцинации, при этом общее количество летальных исходов значительно уменьшилось. В соответствии с графиком смертности в Великобритании, если еще в январе 2021 года количество умерших от COVID-19 ежедневно превышала 1,5 тысячи человек, то в июне этот показатель уменьшился до 100 – 120 человек в сутки.



Смертность от коронавируса в Великобритании / Фото: Business Insider

Слова биолога подтверждают данные, опубликованные Business Insider со ссылкой на органы здравоохранения в Великобритании: 21 июня выявили 92 029 случаев заражения вариантом дельта и 117 смертей. В возрастной группе до 50 лет 8 смертей связаны с заражением, и ни один человек из них не был полностью вакцинирован, двое успели получить лишь одну дозу вакцины. Все остальные умершие пациенты – люди значительно старше 50 лет.