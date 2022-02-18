Почему вакцинированные люди попадают в больницу с коронавирусом
Источник:MedicalXpress
Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу. А у тех, кого госпитализируют, есть серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.
Новое исследование вакцинации против коронавируса
Врачи-инфекционисти Allegheny Health Network хотели лучше понять, кто рискует быть госпитализированным даже после вакцинации, поэтому они рассмотрели случаи пациентов с COVID-19 в больницах AHN летом 2021 года.
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В восьми больницах AHN в Западной Пенсильвании в течение исследуемого периода 473 пациента были госпитализированы с COVID-19. Из них 128 на тот момент были полностью вакцинированы. Другие 345 были либо не вакцинированы, либо не прошли полный курс вакцинации.
С какими болезнями вакцинированные люди чаще всего попадут в больницу из-за коронавируса
Среди полностью вакцинированных пациентов 73% имели симптомы COVID-19, а остальные 27% считались случайными случаями, то есть они были госпитализированы по другим причинам, но в больнице у них был положительный результат теста на COVID-19.
Пациенты, госпитализированные с симптомами COVID-19, имели средний возраст 73 года, и у большинства были другие проблемы со здоровьем, такие как диабет, высокое кровяное давление, хроническое заболевание почек или хроническое заболевание легких.
Около половины имели избыточный вес, а четверть – с сильно ослабленным иммунитетом, то есть они проходили химиотерапию от рака, у них была предварительная трансплантация органов или стволовых клеток или принимали лекарства для подавления иммунной системы.
Из 93 полностью вакцинированных пациентов 14 нуждались в искусственной вентиляции легких, а 19 умерли в больнице от COVID-19.
Основной вывод исследования заключается в том, что вакцины очень эффективны против госпитализации и смерти, но некоторые люди все еще находятся в группе риска, несмотря на полную вакцинацию.
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