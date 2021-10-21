Почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом
Источник:ТСН
После вакцинации от коронавируса иногда бывают случаи, когда люди повторно болеют COVID-19. Врачи говорят, что причина заключается в том, что отсутствует коллективный иммунитет.
Ключ побороть пандемию – вакцинация
Тот в свою очередь зависит от вакцинации населения. Об этом рассказала невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.
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Она в очередной раз подчеркнула, что вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, поскольку циркуляция вируса остается очень высокой, а темпы иммунизации не позволяют выработаться коллективному иммунитету.
Медик отметила, что те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя и своих родственников, а также забывают о гражданской ответственности. Ведь отказ делать прививки замедляет выработку коллективного иммунитета, который является ключом к победе над пандемией.
Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировался, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высока,
– пояснила Бобрик.
Она также призвала ввести жесткие ограничения в отношении тех, кто отказывается от прививки. Например, запретить невакцинированным посещать магазины, ходить на работу и так далее.
Коронавирус и вакцинация в Украине – главное
- В Украине сегодня – двойной антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки коронавирусом заболело 22 415 человек, умерло 546 человек. Это самые большие цифры за все время пандемии.
- С начала прививочной кампании вакцинировали 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общем провели 15 117 165 прививок.