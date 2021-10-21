Почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом

После вакцинации от коронавируса иногда бывают случаи, когда люди повторно болеют COVID-19. Врачи говорят, что причина заключается в том, что отсутствует коллективный иммунитет.

Ключ побороть пандемию – вакцинация

Тот в свою очередь зависит от вакцинации населения. Об этом рассказала невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

Важно Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Она в очередной раз подчеркнула, что вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, поскольку циркуляция вируса остается очень высокой, а темпы иммунизации не позволяют выработаться коллективному иммунитету.

Медик отметила, что те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя и своих родственников, а также забывают о гражданской ответственности. Ведь отказ делать прививки замедляет выработку коллективного иммунитета, который является ключом к победе над пандемией.

Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировался, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высока,

– пояснила Бобрик.

Она также призвала ввести жесткие ограничения в отношении тех, кто отказывается от прививки. Например, запретить невакцинированным посещать магазины, ходить на работу и так далее.

Коронавирус и вакцинация в Украине – главное