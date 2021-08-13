Аспирантка кафедры психологии Университета Мердока Кайли Стреджесс объяснила, что ужас, который люди испытывают в пятницу, 13-го имеет даже срок – это состояние в медицинских кругах называют параскаведекатриафобией.
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Термин ввел психотерапевт Дональд Досси, изучавший фобии.
Что происходит в пятницу 13-го
Исследование, которое проводили в Финляндии, показало небольшой всплеск ДТП в пятницу 13-го. Однако эта проблема была связана с тревожностью, а не неудачным стечением обстоятельств в целом.
Другое исследование не выявило увеличения количества неприятных ситуаций в этот день, но все же подытожило: если вы суеверны, 13-го за руль лучше не садиться,
– отметила психолог.
Почему пятницу 13 считают несчастливым днем
Психологи объяснили, что стигмы, которые связаны с этой датой, скорее всего, возникли из-за предрассудков.
Если вы испытываете небольшое беспокойство в эту пятницу, старайтесь чаще вспоминать, что она ничем не отличается от других дней,
– советует психолог.
Интересно, что в разных странах есть другие даты, в отношении которых люди имеют неприятные предубеждения. Так, например, в Италии больше боятся числа 17, а в Греции, Испании и Мексике неудачный день не пятница, а вторник, 13-е.
В Китае цифру 4 считают особенно несчастливой, потому что она звучит почти так же, как слово "смерть".
Почему люди верят в предрассудки?
Именно предрассудки являются первыми элементами веры в сверхъестественное. Анимистические и магические представления о мире заложили основу для формирования религий. Несмотря на то, что многие из них превратились в традиции, в которые на самом деле никто не верит, живучесть предрассудков поражает.