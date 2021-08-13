Почему вам может не везти в пятницу 13-го

Специалисты действительно отметили, что в пятницу 13-го увеличивается количество неприятных ситуаций, которых можно было бы обойти. Впрочем, объяснение этому отнюдь не роковое, а весьма прагматичное – тревожность.

Аспирантка кафедры психологии Университета Мердока Кайли Стреджесс объяснила, что ужас, который люди испытывают в пятницу, 13-го имеет даже срок – это состояние в медицинских кругах называют параскаведекатриафобией.

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Термин ввел психотерапевт Дональд Досси, изучавший фобии.

Что происходит в пятницу 13-го

Исследование, которое проводили в Финляндии, показало небольшой всплеск ДТП в пятницу 13-го. Однако эта проблема была связана с тревожностью, а не неудачным стечением обстоятельств в целом.

Другое исследование не выявило увеличения количества неприятных ситуаций в этот день, но все же подытожило: если вы суеверны, 13-го за руль лучше не садиться,

– отметила психолог.

Почему пятницу 13 считают несчастливым днем

Психологи объяснили, что стигмы, которые связаны с этой датой, скорее всего, возникли из-за предрассудков.

Так, в христианской традиции смерть Иисуса произошла в пятницу, а на Тайной Вечере присутствовали 13 человек. А согласно тевтонской легенде, бог Локи появился на званом ужине, где было накрыто для 12 богов, что сделало его 13-м за столом и привело к смерти одного из гостей.

Если вы испытываете небольшое беспокойство в эту пятницу, старайтесь чаще вспоминать, что она ничем не отличается от других дней,

– советует психолог.

Интересно, что в разных странах есть другие даты, в отношении которых люди имеют неприятные предубеждения. Так, например, в Италии больше боятся числа 17, а в Греции, Испании и Мексике неудачный день не пятница, а вторник, 13-е.

В Китае цифру 4 считают особенно несчастливой, потому что она звучит почти так же, как слово "смерть".