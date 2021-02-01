Врач-инфекционист Вадим Аристов заявил, что без объяснения населению о важности прививки против коронавирусной инфекции могут возникнуть осложнения.

Источник: Украина 24

Врач заявил, что без коммуникативных кампаний, которые будут объяснять необходимость вакцинации, люди могут избегать этого.

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Нас ждут очень большие потрясения, когда начнутся вакцинальные программы. Потому что коллективное непонимание ценности вакцин и иммунитета достаточно сильное и это существенная часть населения. То, что мы видели в предыдущем году в отношении сопротивления в Санжарах, с масками и с рядом ограничительных мер,

– заявил Вадим Аристов.

По словам медика, без специально спланированных коммуникативных компаний по обучению людей, вакцинация будет проблемой.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Добавим, ранее исследователи Университета Дюка заявляют, что многие развивающиеся страны не будут полностью вакцинированы до 2024 года, а это значит, что вирус будет годами распространяться и мутировать последующие годы.

Информация взята из The Washington Post