В Министерстве здравоохранения считают, что легализация медицинского каннабиса в Украине является важным вопросом. Особенно, если говорить о тяжелобольных пациентах.

Источник РБК-Украина Почему нужна легализация медицинского каннабиса В частности, главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что медицинский каннабис является необходимостью для тяжелобольных пациентов. К теме Медицинский каннабис могут легализовать без законопроекта: Арахамия назвал вероятные пути Виктор Ляшко "Как врач, убежден, что стоит говорить и объяснять о медицинском каннабисе. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных". Виктор Ляшко отметил, что это не политический вопрос, а терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов. Для каких пациентов важна легализация каннабиса: онкобольных;

паллиативных больных;

детей с эпилепсией;

пациентов с депрессией и тревожными состояниями;

военных с посттравматическим синдромом,

людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона,

рассеянным склерозом и псориазом. Коротко о возможной легализации каннабиса в Украине Марихуану частично легализовали в 30 странах мира, еще в 14 – ее используют в медицине.

Вместе с тем в Украине медицинский каннабис считают опасным наркотиком.

Сейчас в Украине активно обсуждают целесообразность легализации медицинского каннабиса.

В Верховной Раде даже создали рабочую группу для разработки законопроекта о разрешении препарата.