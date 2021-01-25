Почему важно легализовать каннабис: объяснение Минздрава
В Министерстве здравоохранения считают, что легализация медицинского каннабиса в Украине является важным вопросом. Особенно, если говорить о тяжелобольных пациентах.
Источник РБК-Украина
Почему нужна легализация медицинского каннабиса
В частности, главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что медицинский каннабис является необходимостью для тяжелобольных пациентов.
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Виктор Ляшко
"Как врач, убежден, что стоит говорить и объяснять о медицинском каннабисе. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных".
Виктор Ляшко отметил, что это не политический вопрос, а терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов.
Для каких пациентов важна легализация каннабиса:
- онкобольных;
- паллиативных больных;
- детей с эпилепсией;
- пациентов с депрессией и тревожными состояниями;
- военных с посттравматическим синдромом,
- людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона,
- рассеянным склерозом и псориазом.
Коротко о возможной легализации каннабиса в Украине
- Марихуану частично легализовали в 30 странах мира, еще в 14 – ее используют в медицине.
- Вместе с тем в Украине медицинский каннабис считают опасным наркотиком.
- Сейчас в Украине активно обсуждают целесообразность легализации медицинского каннабиса.
- В Верховной Раде даже создали рабочую группу для разработки законопроекта о разрешении препарата.
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