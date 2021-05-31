Ученый призвал направить в китайский Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, чтобы получить данные о происхождении коронавируса.
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Природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19
– заявил Хотез.
Ученый считает, что необходимо надавить на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
Ранее США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.
Версии происхождения коронавируса
Источник: ВОЗ
Во Всемирной организации охраны здоровья 30 марта были обнародованы результаты расследования о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.
Однако, источник коронавируса так и не нашли!
4 возможных сценария передачи коронавируса человеку:
- "Вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- Заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятно".
- С низкой вероятностью, рассматривают версию заражения через пищевые продукты.
- Утечку из лаборатории считают "крайне маловероятной".