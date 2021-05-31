Ученый призвал направить в китайский Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, чтобы получить данные о происхождении коронавируса.

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Природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19

– заявил Хотез.

Ученый считает, что необходимо надавить на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Ранее США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.

Версии происхождения коронавируса

Источник: ВОЗ

Во Всемирной организации охраны здоровья 30 марта были обнародованы результаты расследования о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Однако, источник коронавируса так и не нашли!

4 возможных сценария передачи коронавируса человеку: