Почему важно вакцинироваться, если риск заболеть COVID-19 все еще есть: объяснение

Вакцинация против COVID-19 предотвращает тяжелое течение недуга. Все вакцины, которые активно применяют для вакцинации сейчас, имеют высокую эффективность. В то же время даже привитые люди могут инфицироваться и заражать других.

Чтобы противодействовать новым штаммам

Эксперт ВОЗ Катерин О'Брайен пояснила, что несмотря на вероятность инфицирования, вакцинироваться все-таки нужно. Это важно для противодействия стремительному распространению штамма "Дельта".

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Эксперт ВОЗ Катерин О'Брайен объясняет, что вакцинироваться нужно, ведь в случае заражения у вакцинированных значительно меньше вирусная нагрузка, а также значительно легче протекает болезнь.

Течение болезни будет легче

Те случаи, когда человек инфицируется после полного курса вакцинации все же исключение, а также в организмах этих людей гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вируса в носу и горле, так и другие при заражении от него получают гораздо меньшую "дозу" инфекции.

Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других,

– подчеркнули эксперты.

В то же время эксперт говорит, что инфицирование после вакцинации возможно, но случается редко. Преимущественно причиной инфицирований является несоблюдение карантинных мероприятий.

Люди со слабым иммунитетом имеют более высокие риски

А вот у пожилых людей и лиц со слабым иммунитетом – риски выше, – говорится в сообщении.

Темпы вакцинации в Украине

По состоянию на 18 августа привито 4 793 100 граждан страны – первую дозу препарата получили – 4 793 098 человек.

Полностью иммунизированы, то есть вакцинированы двумя дозами – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Также важен момент, что в случае заражения вакцинированные распространяют вирус в течение более короткого времени, чем другие инфицированные. А это значительно влияет на темпы распространения инфекции в целом.

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