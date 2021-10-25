Почему возникает изжога и когда стоит обратиться к врачу

Кислотный рефлюкс и изжога – это нормально. Но если это случается чаще двух раз в неделю в течение 10 дней, человек постоянно принимает лекарства против изжоги и антациды, но симптомы возвращаются, то, возможно, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это состояние, при котором желудочная кислота постоянно возвращается в глотку через пищевод. Обычно это происходит из-за того, что мышечное кольцо внизу пищевода или нижний сфинктер пищевода ослабевает. Для ГЭРБ характерны изжога и неприятный привкус во рту.

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Это состояние также называют рефлюкс-эзофагитом, пептическим эзофагитом и рефлюксной болезнью. В Международной классификации болезней ГЭРБ внесена как гастроэзофагеальный рефлюкс. Заболевание широко распространено: в 2017 ГЭРБ обнаружили у 1,03 миллиарда человек во всем мире.

Симптомы ГЭРБ

изжога – неприятное ощущение жжения в груди, которое часто возникает после еды;

кислотный рефлюкс – когда желудочная кислота возвращается вверх по пищеводу и вызывает неприятный кислый вкус;

эзофагит – воспаление пищевода;

неприятный запах изо рта;

вздутие живота и отрыжка;

тошнота;

кашель и икота;

боль при глотании или затруднение глотания.

Обычно ГЭРБ неопасна, но может мешать заниматься повседневными делами, нарушать сон и снижать качество жизни. Иногда болезнь вызывает осложнения – язву, сужение или предраковые изменения пищевода.

Лечение ГЭРБ

есть меньше, но чаще, отказаться от продуктов и напитков, которые вызывают симптомы, поднимать изголовье кровати и поддерживать здоровый вес;

принимать безрецептурные лекарства, например, антациды;

более сильные лекарства – ингибиторы протонной помпы и антагонисты Н2-рецепторов.

Если изменения образа жизни и лекарства не помогают, изжога беспокоит более трех недель или есть другие симптомы, например, застревание пищи в горле, слабость или потеря веса без причины – нужно обратиться к гастроэнтерологу. Он назначит другие препараты и исключит серьезные причины симптомов. Иногда, чтобы облегчить состояние, проводят операцию на желудке.