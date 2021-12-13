Перхоть не возникает из-за плохой гигиены, но ситуация может ухудшиться, если редко мыть голову. Чаще всего перхоть появляется у подростков и у мужчин. Болезнь Паркинсона и другие заболевания, поражающие нервную систему, также повышают риск появления перхоти.

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Почему возникает перхоть

Самые частые причины перхоти:

  • раздраженная, жирная кожа;
  • сухая кожа;
  • грибок, который питается кожным салом, он живет на коже у 90% людей и никак не проявляет себя. Но иногда подавляет иммунный ответ организма, что позволяет ему размножаться и в конечном итоге вызывает заболевания кожи ;
  • чувствительность к средствам по уходу за волосами;
  • другие кожные заболевания, например псориаз и экзема.

Чтобы диагностировать перхоть, врачу, дерматологу или терапевту достаточно осмотреть голову. К врачу стоит идти, если человек заметил у себя перхоть. Специалист скажет, в чем причина, и подберет лечение.

Как вылечить перхоть

Чтобы облегчить симптомы перхоти, обычно используют шампуни. Врач скажет, Какой лучше выбрать:

  • с пиритионом цинка – антибактериальное и противогрибковое вещество;
  • на основе дегтя – деготь замедляет скорость отмирания и отслаивания клеток кожи головы;
  • с салициловой кислотой – устраняет шелушение кожи головы;
  • с сульфидом селена – содержит противогрибковое средство;
  • с кетоконазолом – предназначен для уничтожения грибков, вызывающих перхоть;
  • с флуоцинолоном – содержат кортикостероид, который помогает справиться с зудом, шелушением и раздражением.