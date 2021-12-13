Почему возникает перхоть и как ее лечить
Источник:Mayo Clinic
Перхоть – это состояние, при котором кожа головы шелушится и краснеет, это один из симптомов себорейного дерматита, при нем кожа шелушится и краснеет. Перхотью нельзя заразиться от другого человека.
Перхоть не возникает из-за плохой гигиены, но ситуация может ухудшиться, если редко мыть голову. Чаще всего перхоть появляется у подростков и у мужчин. Болезнь Паркинсона и другие заболевания, поражающие нервную систему, также повышают риск появления перхоти.
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Почему возникает перхоть
Самые частые причины перхоти:
- раздраженная, жирная кожа;
- сухая кожа;
- грибок, который питается кожным салом, он живет на коже у 90% людей и никак не проявляет себя. Но иногда подавляет иммунный ответ организма, что позволяет ему размножаться и в конечном итоге вызывает заболевания кожи ;
- чувствительность к средствам по уходу за волосами;
- другие кожные заболевания, например псориаз и экзема.
Чтобы диагностировать перхоть, врачу, дерматологу или терапевту достаточно осмотреть голову. К врачу стоит идти, если человек заметил у себя перхоть. Специалист скажет, в чем причина, и подберет лечение.
Как вылечить перхоть
Чтобы облегчить симптомы перхоти, обычно используют шампуни. Врач скажет, Какой лучше выбрать:
- с пиритионом цинка – антибактериальное и противогрибковое вещество;
- на основе дегтя – деготь замедляет скорость отмирания и отслаивания клеток кожи головы;
- с салициловой кислотой – устраняет шелушение кожи головы;
- с сульфидом селена – содержит противогрибковое средство;
- с кетоконазолом – предназначен для уничтожения грибков, вызывающих перхоть;
- с флуоцинолоном – содержат кортикостероид, который помогает справиться с зудом, шелушением и раздражением.