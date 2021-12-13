Почему возникает перхоть и как ее лечить

Перхоть – это состояние, при котором кожа головы шелушится и краснеет, это один из симптомов себорейного дерматита, при нем кожа шелушится и краснеет. Перхотью нельзя заразиться от другого человека.

Перхоть не возникает из-за плохой гигиены, но ситуация может ухудшиться, если редко мыть голову. Чаще всего перхоть появляется у подростков и у мужчин. Болезнь Паркинсона и другие заболевания, поражающие нервную систему, также повышают риск появления перхоти.

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Почему возникает перхоть

Самые частые причины перхоти:

раздраженная, жирная кожа;

сухая кожа;

грибок, который питается кожным салом, он живет на коже у 90% людей и никак не проявляет себя. Но иногда подавляет иммунный ответ организма, что позволяет ему размножаться и в конечном итоге вызывает заболевания кожи ;

чувствительность к средствам по уходу за волосами;

другие кожные заболевания, например псориаз и экзема.

Чтобы диагностировать перхоть, врачу, дерматологу или терапевту достаточно осмотреть голову. К врачу стоит идти, если человек заметил у себя перхоть. Специалист скажет, в чем причина, и подберет лечение.

Как вылечить перхоть

Чтобы облегчить симптомы перхоти, обычно используют шампуни. Врач скажет, Какой лучше выбрать: