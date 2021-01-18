Ученые обнаружили, что при синдроме раздраженного кишечника (СРК) у людей можно выявить аллергическую реакцию на пищу, но ее нельзя диагностировать обычными методами.

В новом исследовании ученые провели эксперименты на мышах и с участием людей, пишет Nature.

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Новое исследование

У мышей вызвали кишечную инфекцию, которая часто предшествует СПРК. Параллельно с этим их кормили яичным белком. Авторы исследования предполагали, что в ответ у животных может развиться аллергия на это вещество. Ученые обнаружили, что у мышей развилась повышенная чувствительность к яичному белку только в кишечнике.

Синдром раздраженного кишечника – что это? Синдром раздраженного кишечника сопровождается болью в животе: спазмами, метеоризмом и нарушением дефекации – поносом или запором. От СРК страдает не менее 10% населения планеты. Это заболевание считается функциональным расстройством, потому что при нем обычно не находят никаких специфических изменений в кишечнике. Раньше эту болезнь называли неврозом кишечника. Это подчеркивало доминирующую мысль о том, что главная причина болезни – в нервных и психических механизмах.

В ответ на введение аллергена клетки в кишечнике вырабатывали гистамин, что приводило к появлению признаков СПК. В то же время обычные анализы аллергии не выявляли. Примечательно, что у здоровых мышей ничего подобного не наблюдалось.

Аллергия и синдром раздраженного кишечника

Далее авторы провели аллерготесты на четыре пищевых аллергена 12 добровольцам по СПК – они все оказались отрицательными. Когда участникам исследования вводили эти аллергены ректально, у них появлялись симптомы раздражения кишечника. В контрольной группе было 12 человек без СПК, у которых также были отрицательные тесты на аллергию.

При введении аллергена легкие симптомы болезни появились у двух из них, у 10 не было никакой реакции. Ученые предполагают, что у здоровых людей также может быть легкая непереносимость некоторых продуктов, которая не проявляется клинически. Ученые уже начали новое исследование для подтверждения своих данных, в котором участвует большее количество людей. Они надеются, что их работа приведет к появлению эффективных лекарств против СПК. Это может быть препарат, который действует на гладкие клетки кишечника.