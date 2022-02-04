Виды тремора

В зависимости от симптомов и причин медики выделяют различные виды этого состояния.

Эссенциальный. Это наиболее распространенная разновидность дрожания рук, которая считается отдельным заболеванием. Эссенциальный тремор диагностируют более чем у 5% пациентов в возрасте от 65 лет. Характеризуется крупной или мелкой дрожью обеих рук как в движении, так и при сохранении определенной позы. Иногда сопровождается дрожанием головы и других частей тела.

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Паркинсонический. Типичный симптом – тремор покоя с частотой 3 – 6 Гц, который чаще возникает при полном расслаблении мышц. Дополнительно могут дрожать губы, подбородок, ноги. Этот вид тремора нередко развивается на начальных стадиях болезни Паркинсона примерно у половины пациентов, по мере прогрессирования заболевания он появляется у 85% людей.

Дистонический. Такой вид тремора развивается при дистонии – сложном синдроме, сопровождающемся различными двигательными нарушениями. Как правило, они выражаются в неритмичных, медленных, вращательных движениях в разных частях тела, через которые человек может невольно принимать причудливые позы. Это заболевание может быть генетически обусловленным.

Тремор при патологии сосудов головного мозга. Возникает вследствие нарушения кровообращения в мозге, чаще всего из-за инсульта. Это состояние не имеет четких симптомов и зависит от степени и области поражения мозга.

Безопасный тремор

Если вы с утра заметили у себя тремор, это еще не повод бежать к врачу, так называемый физиологический тремор может произойти у каждого. Обычно это дрожание рук с низкой амплитудой, которое со стороны можно не заметить, и чаще всего проявляется при выполнении тонких и точных движений.

Когда идти к врачу

Поскольку тремор могут вызывать различные состояния, в том числе безопасные, иногда довольно сложно самостоятельно определить, временное ли это состояние или симптом заболевания. Однако есть несколько четких признаков, которые отделяют патологическое дрожание рук от нормы:

тремор заметен невооруженным глазом;

движения рук имеют высокую амплитуду;

частота движения ниже (3 – 9 Гц);

определенные условия могут спровоцировать или усилить дрожь.

Если вы заметили у себя или своего близкого эти признаки (или хотя бы один из них) – это повод обратиться к врачу.