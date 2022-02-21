Почему возникает заикание и как его лечить

Заикание – распространенная речевая проблема: в среднем заикается 1 ребенок младшего возраста из 12, нарушение чаще встречается у мальчиков.

Заикание было впервые задокументировано еще в Древнем Китае, Греции и Риме. Но никто на самом деле не имел ни малейшего представления, почему оно возникает, пока современная генетическая наука и изображение мозга не начали давать подсказки.

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Обычно заикание начинается в возрасте от двух до шести лет и может сохраняться во взрослой жизни. Оно отличается по степени тяжести: например, у некоторых людей с заиканием бывают периоды, когда они говорят свободно.

Почему возникает заикание

Выделяют два основных типа заикания: возникшее в процессе развития и приобретенное. Чаще встречается первый тип. Он возникает в раннем детстве, когда речь и речевые навыки быстро развиваются. Приобретенное заикание бывает у детей старшего возраста и взрослых после травмы головы, инсульта или прогрессирующего неврологического заболевания. Также заикание может появиться после приема некоторых лекарств, психологической или эмоциональной травмы.

Также исследователи обнаружили гены, которые тесно связаны с заиканием, более десяти лет назад. Исследование МРТ мозга взрослых и детей 3 – 5 лет. Приблизительно в этом возрасте многие дети начинают заикаться, и примерно 80% перерастают его.

Сканирования мозга показывают незначительные различия в нем у маленьких детей, которые продолжают заикаться, по сравнению с выздоровевшими и теми, кто никогда не заикался.

Лечение заикания

Лечение заикания у детей дошкольного возраста часто бывает успешным, поэтому важно как можно скорее обратиться с проблемой к педиатру.

Основой лечения является логопедия. Но лекарства, которые сейчас тестируются, могут быть одобрены против этого заболевания в ближайшие несколько лет, сначала для взрослых, а затем и для детей.