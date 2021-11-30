Почему возникают грыжи
Паховые и бедренные грыжи возникают из-за слабости мышц, которая бывает с рождения или появляется с возрастом в области живота и паха. Чрезмерная нагрузка может быть вызвана физическими нагрузками, ожирением и беременностью.
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У взрослых пупочная грыжа возникает из-за перенапряжения мышц в брюшной полости – избыточного веса, длительного сильного кашля или после родов. У детей грыжа появляется из-за слабой мышечной ткани.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, возможно, возникает из-за ослабления диафрагмы с возрастом или при давлении на живот.
Симптомы грыжи
При пупочной и паховой грыжах возникает шишка или выпуклость, которую видно, когда человек стоит или сидит. Она может быть заметна, когда человек смеется, плачет или тужится на унитазе. Лежа ее не видно.
К другим симптомам грыжи относятся:
- отек или выпуклость в паху или мошонке;
- боль в месте образования шишки;
- боль, когда человек встает со стула;
- увеличение размера шишки со временем.
При грыже диафрагмы видимых выпуклостей нет. Ее симптомы включают изжогу, несварение желудка, затрудненное глотание, частая отрыжка и боль в груди.
Лечение грыжи
Грыжа не проходит сама по себе, ее удаляют. Есть два типа операций:
- открытая операция – хирург делает надрез в месте грыжи, возвращает кишечник на место и сшивает ослабленные мышечные ткани;
- лапароскопия – врач делает небольшие надрезы, в один из них вставляет лапароскоп (тонкую трубку с камерой), который выводит изображение на компьютер. Через остальные надрезы врач вводит инструменты и проводит манипуляции, чтобы вернуть ткань на место.