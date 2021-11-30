Почему возникают грыжи

Паховые и бедренные грыжи возникают из-за слабости мышц, которая бывает с рождения или появляется с возрастом в области живота и паха. Чрезмерная нагрузка может быть вызвана физическими нагрузками, ожирением и беременностью.

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У взрослых пупочная грыжа возникает из-за перенапряжения мышц в брюшной полости – избыточного веса, длительного сильного кашля или после родов. У детей грыжа появляется из-за слабой мышечной ткани.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, возможно, возникает из-за ослабления диафрагмы с возрастом или при давлении на живот.

Симптомы грыжи

При пупочной и паховой грыжах возникает шишка или выпуклость, которую видно, когда человек стоит или сидит. Она может быть заметна, когда человек смеется, плачет или тужится на унитазе. Лежа ее не видно.

К другим симптомам грыжи относятся:

отек или выпуклость в паху или мошонке;

боль в месте образования шишки;

боль, когда человек встает со стула;

увеличение размера шишки со временем.

При грыже диафрагмы видимых выпуклостей нет. Ее симптомы включают изжогу, несварение желудка, затрудненное глотание, частая отрыжка и боль в груди.

Лечение грыжи

Грыжа не проходит сама по себе, ее удаляют. Есть два типа операций: