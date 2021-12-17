Почему возникают высыпания и аллергия из-за ношения масок

Глобальная пандемия коронавируса продолжается и диктует новые правила жизни. Но уже два года одно из главных правил – ношение масок в общественных местах – в транспорте, в магазинах, во время публичных мероприятий.

Аллергия на маски

Оказывается длительное ношение маски может вызвать проблемы с кожей, а аллергическая реакция на маску даже получила отдельное название – маскнет. В вопросах аллергии на маску Здоровью 24 помогла разобраться врач-аллерголог и директор клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

Также на тему: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

Аллергическая реакция на маску для лица проявляется в виде раздражения кожи, контактного дерматита или акне. Обычно состояние ухудшается после длительного пребывания в маске. Появляется раздражение, сыпь, покраснение. Поскольку маски содержат полипропиленовые волокна, воздух в них плохо циркулирует, кожа внутри потеет, покрывается пузырьками и высыпаниями.

Анастасия Левченко “Все чаще обращаются пациенты с жалобой на аллергию из-за ношения маски, к сожалению, пандемия продолжается, и от ношения масок отказаться мы не можем. Но можно облегчить или даже свести на нет неприятные симптомы. Контактный дерматит возникает из-за аллергической реакции замедленного типа. Она рождается через определенный период времени после контакта с аллергеном и имеет не такое бурное течение, как реакции немедленного типа. Поэтому требует специального диагностического метода — патч-тестирования.”

Что делать

Особенность этого метода в том, что он помогает выявить именно аллергические реакции замедленного типа и узнать, какой аллерген их вызывает.

"После определения антигена – все просто – избегаем контакта с ним. Если у вас аллергия на компонент маски (например, компоненты металлической проволоки в маске – никель и кобальт), можно заменить ее средством защиты из другого материала. Если же это реакция на определенный компонент в косметике или креме – стоит выбрать другое средство для ухода, лучше гипоаллергенное", – рассказала врач.

Важным компонентом восстановления здоровья является нормализация кожного барьера. Нужно делать регулярные перерывы в ношении маски и использовать косметические уходные средства, восстанавливающие гидролипидный барьер.

Это средства с содержанием керамидов, скваленов и даже специальные пробиотики для кожи. Также гигиена полости рта оказывает существенное влияние на состояние кожи под маской. Чистка зубов два раза в день и использование зубной нити или ирригатора – это необходимый минимум.

Перед покупкой медицинской маски необходимо ознакомиться с составом. Необходимо убедиться, что в нем нет вредных веществ. Если вы заметили симптомы аллергии – обратитесь к врачу.

Симптомы аллергии на маски