Почему возникают высыпания и аллергия из-за ношения масок
Источник:24 канал
Глобальная пандемия коронавируса продолжается и диктует новые правила жизни. Но уже два года одно из главных правил – ношение масок в общественных местах – в транспорте, в магазинах, во время публичных мероприятий.
Аллергия на маски
Оказывается длительное ношение маски может вызвать проблемы с кожей, а аллергическая реакция на маску даже получила отдельное название – маскнет. В вопросах аллергии на маску Здоровью 24 помогла разобраться врач-аллерголог и директор клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.
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Аллергическая реакция на маску для лица проявляется в виде раздражения кожи, контактного дерматита или акне. Обычно состояние ухудшается после длительного пребывания в маске. Появляется раздражение, сыпь, покраснение. Поскольку маски содержат полипропиленовые волокна, воздух в них плохо циркулирует, кожа внутри потеет, покрывается пузырьками и высыпаниями.
Анастасия Левченко
“Все чаще обращаются пациенты с жалобой на аллергию из-за ношения маски, к сожалению, пандемия продолжается, и от ношения масок отказаться мы не можем. Но можно облегчить или даже свести на нет неприятные симптомы. Контактный дерматит возникает из-за аллергической реакции замедленного типа. Она рождается через определенный период времени после контакта с аллергеном и имеет не такое бурное течение, как реакции немедленного типа. Поэтому требует специального диагностического метода — патч-тестирования.”
Что делать
Особенность этого метода в том, что он помогает выявить именно аллергические реакции замедленного типа и узнать, какой аллерген их вызывает.
"После определения антигена – все просто – избегаем контакта с ним. Если у вас аллергия на компонент маски (например, компоненты металлической проволоки в маске – никель и кобальт), можно заменить ее средством защиты из другого материала. Если же это реакция на определенный компонент в косметике или креме – стоит выбрать другое средство для ухода, лучше гипоаллергенное", – рассказала врач.
Важным компонентом восстановления здоровья является нормализация кожного барьера. Нужно делать регулярные перерывы в ношении маски и использовать косметические уходные средства, восстанавливающие гидролипидный барьер.
Это средства с содержанием керамидов, скваленов и даже специальные пробиотики для кожи. Также гигиена полости рта оказывает существенное влияние на состояние кожи под маской. Чистка зубов два раза в день и использование зубной нити или ирригатора – это необходимый минимум.
Перед покупкой медицинской маски необходимо ознакомиться с составом. Необходимо убедиться, что в нем нет вредных веществ. Если вы заметили симптомы аллергии – обратитесь к врачу.
Симптомы аллергии на маски
- покраснение и отечность кожи;
- возникновение прыщей и разных сыпей, которые могут сливаться, образуя пятна разного диаметра;
- чихание;
- кашель;
- слезотечение;
- ощущение нехватки воздуха;
- приступы астмы;
- головная боль;
- повышенная температура тела и дискомфорт.