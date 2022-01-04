Почему вредно мало и слишком много спать

Мало спать вредно: плохой сон повышает риск развития серьезных заболеваний, например диабета и ишемической болезни сердца. Если регулярно не высыпаться, это может снизить продолжительность жизни.

Много спать тоже вредно: долгий сон может привести к диабету второго типа, болезням сердца, а также депрессии, тревожности и ожирению. Снижается концентрация внимания, возникают проблемы с памятью и работоспособностью.

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Сколько нужно спать

Проблема в том, что никто не скажет точно до минуты, сколько нужно спать. В среднем большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов сна, по некоторым данным – 8. При этом пожилым людям может понадобиться всего шесть часов сна, а спортсменам – дополнительный час к привычному времени сна. Больше сна нужно людям после поездок или напряженной работы.

Но все равно это индивидуально: если просыпаетесь уставшим и весь день хотите вздремнуть, скорее всего, вы не высыпаетесь. Чтобы понять, сколько времени нужно спать, попробуйте прибавить к привычному сну еще час: если почувствуете себя лучше, то вам нужно больше времени.

Почему полезно высыпаться

Представим, что человек, который мало спал перешел на новую работу и начал высыпаться. Вот что с ним случится:

реже будет болеть простудой;

немного похудеет, если есть лишний вес;

станет менее раздражительным и капризным;

у него повысится половое влечение и фертильность – способность к зачатию ребенка;

уменьшится нагрузка на сердце.

Если после долгого недосыпания начать нормально спать, эффект может появиться не сразу – на восстановление уйдет несколько недель. В это время человек может спать до десяти часов в сутки, это нормально, скоро продолжительность сна уменьшится сама собой.

Но важно следить не только за временем сна, но и его качеством. Для человека особенно важен глубокий сон, потому что во время него тело восстанавливается. Чтобы повысить качество сна, нужно отказаться от алкоголя и никотина и спать в тихом темном помещении.