Преимущества дыхания носом

Новорожденные почти все время вдыхают и выдыхают носом. Это связано со строением нашего горла, это позволяет дышать и сосать жидкости одновременно, не задыхаясь. Это механизм выживания.

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Дыхание носом отвечает за несколько важных функций, которых нет у дыхания ртом:

Контроль температуры – воздух согревается, когда проходит через нос. Холодный воздух может вызвать раздражение дыхательных путей.

Фильтрация – волосы в носу задерживают пыль, грязь и микробы.

Увлажнение – когда воздух попадает в легкие через нос, он увлажняется. Без этого у человека начинается сухость во рту и может болеть горло.

Некоторые эксперты считают, что при дыхании носом организм поглощает на 10 – 20% больше кислорода, чем ртом.

Недостатки дыхания ртом

Если ребенок постоянно дышит ртом во время сна, это может привести к замедлению роста. Такие дети хуже спят, потому ночью у них производится меньше гормона роста. Дыхание ртом во сне иногда приводит к галитозу – хроническому неприятному запаху изо рта. Также оно может испортить прикус.

Во время сна человек, дышащий ртом, теряет больше влаги, из-за чего утром может болеть голова, будет усталость и пересохшее горло. У взрослых с астмой дыхание ртом делает работу легких не столь эффективной, также могут обостряться симптомы астмы.