Почему вредно редко есть

Если желчный пузырь опорожняется редко, желчь может стать концентрированной, и это способствует образованию камней. Поэтому редкие приемы пищи могут повысить риск желчнокаменной болезни.

Чтобы снизить риск образования камней в желчном пузыре, нельзя пропускать приемы пищи. Поэтому старайтесь ежедневно находить время на завтрак, обед и ужин – даже если его не хватает.

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Профилактика желчнокаменной болезни

поддерживать здоровый вес. Для этого нужно потреблять меньше калорий и увеличивать физическую активность, а как только достигнете желаемого результата – поддерживать его с помощью здорового питания и тренировок. Ожирение и лишний вес увеличивают риск желчнокаменной болезни;

если хотите похудеть, нужно делать это постепенно – сбрасывать по 0,5 – 1 килограмму в неделю. Быстрая потеря веса может увеличить риск образования камней;

есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки. Включите в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Сколько раз есть в день

У ученых пока нет единой рекомендации, сколько раз в день надо есть (но не менее 3 раз в день). Все зависит от калорийности и размера блюда, вида продуктов. Например, если человек пять раз в день ест овощи – это полезный выбор. Поэтому количество приемов пищи не так важно, главное – сбалансировано питаться и не переедать, особенно на ночь.