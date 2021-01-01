Если верить одному давнему исследованию, привычка тайком (или не тайком) ковырять в носу есть примерно у 91% людей. В целом она довольно безобидна, но в разгар пандемии может оказаться смертельно опасной.

Ковыряние в носу во время пандемии

Известно, что возбудители респираторной инфекции попадают в организм через слизистые оболочки носа, носоглотки и рта. Суя в нос грязные руки, вы серьезно рискуете доставить коронавирус прямо на слизистую. Об этом сообщает CNN.

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Кроме того, кожа внутри носа очень нежная, и от ковыряния, особенно с острым маникюром, на тонких эпителиальных покровах полости могут образовываться крошечные порезы.

Как только этот барьер нарушен, открывается доступ в капиллярное русло, которое становится каналом для заражения вирусными частицами. Таким образом вы значительно увеличиваете риск попадания инфекции прямо в кровоток.

Во время пандемии лучше избавиться от всех навязчивых привычек, связанных с постоянным контактом со слизистыми (перестать грызть ногти, выщипывать волосы в носу), считают ученые. Эти привычки повышают риск заражения не только коронавирусом, но и также другими инфекциями.

Почему хочется ковыряться в носу и что с этим делать

Они могут быть симптомами обсессивно-компульсивного расстройства, сравнительно серьезного психического расстройства. Поэтому не исключено, что для избавления от них может потребоваться посещение узких специалистов, например, психиатра.

Специалисты также обращают внимание, что привычка ковырять в носу может быть связана с постоянным дискомфортом или заложенностью в носу, а не навязчивым желанием занять руки. В этом случае необходима консультация отоларинголога (ЛОР-врача).

Всем любителям поковырять в носу или погрызть ногти ученые рекомендуют чаще носить маску – главный атрибут профилактики заражения.