Почему все переболевшие COVID-19 должны внимательно следить за симптомами в течение года

Люди, которые переболели COVID-19, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до года после инфицирования.

К таким осложнениям относятся: нарушения сердечного ритма, воспаление сердца, образование тромбов, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечный приступ, сердечная недостаточность или даже смерть.

К теме Выяснили, как коронавирус повреждает сердце

Такие проблемы возникают даже у ранее здоровых людей и тех, у кого была легкая форма COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты анализа ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов.

Результаты показывают, что для людей, которые были подвержены риску сердечных заболеваний до заражения SARS-CoV-2, COVID-19 может усилить риск. Но что наиболее примечательно, у людей, у которых никогда не было проблем с сердцем и которые принадлежали к группе низкого риска, также возникают проблемы с сердцем после COVID-19,

– сказал Аль-Али, директор Центра клинической эпидемиологии и руководитель службы исследований и образования в системе здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов.

Ученые проанализировали данные более сотни тысяч человек

Исследователи проанализировали медицинские записи в базе данных, поддерживаемой Министерством по делам ветеранов США. Контролируемый набор данных содержал информацию о здоровье 153 760 человек, которые переболели COVID-19 с 1 марта 2020 года по 15 января 2021 года. Мало кто из участников исследования был вакцинирован на момент болезни, поскольку тогда вакцины еще не были широко доступны.

Для сравнения сердечно-сосудистых результатов ученые добавили еще 2 группы людей:

контрольная группа из более чем 5,6 миллиона пациентов, которые не болели COVID-19 в течение того периода;

контрольная группа из более чем 5,8 миллиона человек, которые были пациентами с марта 2018 года по январь 2019 года – задолго до распространения вируса и начала пандемии.

Результаты оказались неутешительными

Исследователи проанализировали здоровье сердца всех пациентов в течение года. Исследование показало, что у переболевших коронавирусом риски сердечно-сосудистых болезней сохранялись от 1 месяца до 1 года после инфицирования.

Болезни сердца, в том числе сердечная недостаточность и смерть, встречались у инфицированных на 4% чаще.

Некоторые люди могут подумать, что 4% – это небольшое количество, но это не так, учитывая масштабы пандемии. Это означает, что около 3 миллионов человек в США страдают от сердечно-сосудистых осложнений из-за COVID-19,

– заявил Аль-Али.

По сравнению с людьми из контрольных групп без каких-либо инфекций, люди, которые заразились COVID-19, на 72% чаще страдали ишемической болезнью сердца, на 63% чаще у них были сердечные приступы и на 52% чаще перенесли инсульт.

В целом у инфицированных коронавирусом на 55% больше шансов страдать от серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых болезней, включая сердечный приступ, инсульт и смерть.

Ученые отметили, что эти результаты подчеркивают серьезные долгосрочные сердечно-сосудистые последствия инфекции. Они добавили, что предотвратить эти последствия коронавируса может только вакцинация против COVID-19.