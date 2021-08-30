На Конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже 29 августа объявили результаты исследования, которые одновременно опубликовали в Медицинском журнале Новой Англии, относительно отсутствия вредного влияния заменителей соли на состояние здоровья людей.

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Почему заменители соли полезные

Высокое потребление натрия и низкое потребление калия широко распространены, и оба они связаны с высоким кровяным давлением и большим риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Использование заменителя соли, где часть хлорида натрия заменяется хлоридом калия, решает обе проблемы.

Предварительно ученые уже установили, что заменители соли снижают артериальное давление, но их влияние на болезни сердца, инсульт и смерть до сих пор было не изучено.

Ведущий исследователь, профессор Брюс Нил из Института глобального здоровья Джорджа заявил, что масштаб пользы заменителей соли, установленный в исследовании, может предотвратить миллионы смертей.

Почти каждый в мире ест больше соли, чем следует. Если заменители соли будут на полках супермаркета, это значительно поможет улучшить здоровье населения,

– сказал он.

Помимо того, что исследование демонстрирует явную пользу заменителей соли для здоровья, оно также устраняет озабоченность по поводу возможных рисков.

Мы не видели никаких признаков какого-либо вреда от добавления калия в заменитель соли. Безусловно, пациенты с серьезными заболеваниями почек не должны использовать заменители соли, но они также должны держаться подальше от обычной соли,

– добавил профессор Нил.

Детали исследования

Работа охватывает 21 тысячу человек, которые перенесли инсульт или имели плохо контролируемое кровяное давление из 600 деревень в сельских районах 5 провинций Китая в период с апреля 2014 года по январь 2015 года.

Участников снабдили заменителями соли, чтобы те использовать их для приготовления пищи и консервирования — около 20 граммов на человека в день.

За среднее наблюдение, которое длилось почти 5 лет, более 3 тысяч человек перенесли инсульт. У тех, кто использует заменитель соли, исследователи обнаружили, что риск инсульта снизился на 14%, общее количество сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, инсульты и инфаркты) – на 13%, а преждевременной смерти – на 12%.

В результате исследования исследователи Института Джорджа призвали к таким действиям: